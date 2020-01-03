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Teksüt Bandırma BK ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu | Süt ve basketbol konuşuldu

Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü’nün yeni yıl yemeğinde Teksüt A.Ş. yöneticilerinin yanı sıra kulüp yöneticileri, personeli, tüm oyuncular ve aileleri bir araya geldi.

03 Ocak 2020 Cuma 10:20
Teksüt Bandırma BK ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu | Süt ve basketbol konuşuldu

Teksüt Bandırma BK ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu | Süt ve basketbol konuşuldu

Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü’nün yeni yıl yemeğinde Teksüt A.Ş. yöneticilerinin yanı sıra kulüp yöneticileri, personeli, tüm oyuncular ve aileleri bir araya geldi. Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, göz dolduran mücadelesiyle Türkiye Kupasına katılmaya hak kazanan kulübe sponsor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kulübün her yıl geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl yemeği, kalabalık bir katılımla Bandırma’da yapıldı. Organizasyona, Teksüt Bandırma BK ve Bandırma Kırmızı BK oyuncuları, kulübün teknik-idari kadroları, oyuncular, altyapı sporcuları, aileleri ve Teksüt A.Ş. yöneticileri katıldı.

Neşeli ve eğlenceli geçen etkinlikte, basketbolun yanı sıra süt sektörü de başlıca sohbet konularını oluşturdu. Teksüt Bandırma’nın Amerikalı oyuncusu Emanuel Terry’nin özgün dans performansı ise akşama damgasını vurdu.

Türkiye Kupası’na katılmaya hak kazandı

Teksüt Bandırma Basketbol Takımı’na 2019 itibarıyla isim sponsoru olarak destek veren Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt, takımın performansından memnun.

Teksüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, yaptığı konuşmada, Teksüt Bandırma’nın Basketbol Ligi’nde Tofaş’ı yenmesiyle Türkiye kupasına katılmaya hak kazandığına dikkat çekti. Arınık, takımın yeni yılda yeni başarılara imza atacağını inandığını söyleyerek, Teksüt olarak kulübe marka sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Arınık, genç oyunculara seslenerek, “Başarının sırrı, uyum, mücadele ve çok çalışmaktan geçer” diye konuştu.

2020’de başarılara devam

Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç ise katkılarından ötürü Teksüt ailesine ve Cevdet Arınık’a teşekkür etti. Kılıç, “A Takımımız çok onurlu bir galibiyet alarak Türkiye Kupası’na katılmayı garantiledi. Bandırma Kırmızı BK Takımımız da çok iyi bir galibiyet aldı. Gençler Ligi Takımımız da her sene olduğu gibi başarılarına devam ediyor. İnşallah bu başarılarımıza 2020 yılında devam edeceğiz” dedi.

Özkan Kılıç, konuşmasının ardından Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık’a özel olarak hazırlanan bir tablo hediye etti.

Teksüt hakkında

Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri firması olan Teksüt, 1956 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde kuruldu. Üretimini yine Gönen’de 80 bin metrekare üzerine kurulu modern fabrikasında sürdüren Teksüt, günde 600 ton süt işleyerek, beyaz peynirden kaşara, yoğurttan tereyağına, labne peynirinden ayrana dek 8 kategoride 40’ı aşkın ürün sunuyor. İstanbul Sanayi Odası’nın ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşları’ listesinde yer alan Teksüt, 2019-2020 sezonundan itibaren Bandırma Basketbol Kulübü’ne sponsor oldu. Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
Teksüt Bandırma
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