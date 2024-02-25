Trabzonspor'dan Epilepsi Hastalarına Destek



Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına destek oldu. Oyuncular Yukatel Adana Demirspor ile oynadıkları Trendyol Süper Lig maçına “Farkında Ol, Destek Ol, #EpilepsiİçinBak” yazılı pankart ile çıktı

Trabzonsporlu futbolcular geçtiğimiz yıllarda da kampanyaya destek vermiş ve Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının sembolü mor gözlüklerle çektikleri videolarla ülkemizde yaşayan 1 milyon epilepsili bireyin sesi olmuştu.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin sekiz yıldır hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabilecekleri konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, tüm Trabzonsporluları ve futbolseverleri, Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresiyle kendi fotoğrafını çekip farkındalık mesajları, #EpilepsiİçinBak ve #GerçeğiGör etiketleriyle sosyal medya hesaplarında paylaşmaya ve farkındalığın bir parçası olmaya davet ediyor.

Epilepsi İçin Bak Hakkında:

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılından beri hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası bu yıl sekizinci yılında… Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının taşıyıcı ikonu olarak epilepsi hastalarına olan bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini sembolize eden mor gözlükler kullanılıyor.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, 2024 yılında ön yargıları yıkmak ve karanlığın arkasına saklanan gerçekleri farkındalığın ışığıyla göstermek amacıyla #GerçeğiGör mottosunu benimsedi. 2024 yılında Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi ünlü oyuncu Bülent Şakrak oldu.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası 2023 yılı mottosu #GörüneninÖtesinde ile epilepsi hakkında bilinenin ötesindeki gerçekleri anlattı. Kampanyanın 2022 yılındaki gönüllü elçisi olan Furkan Andıç farkındalık filminde de rol alarak, “#UzunLafınKısası farkındalık çok zor bir şey değil” diyerek herkesi epilepsi farkındalığını birlikte öğrenmeye ve öğretmeye davet etti. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının 2021 yılındaki gönüllü elçisi Murat Dalkılıç olmuş ve epilepsinin çalışamamakla #NeAlakasıVar! demişti. Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi de sesiyle farkındalık filmine destek olmuştu. 2020 yılında kampanyaya, ünlü oyuncu İrem Sak gönüllü destek vermiş ve #YılOlmuş2020 farkındalık filminde rol almıştı. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da dijital mecralardaki farkındalık çalışmalarının gönüllü destekçisi olmuş ve Emre Yücelen de sesiyle farkındalık filmine destek vermişti.