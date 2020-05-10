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Türkiye’nin ilk sosyal mesafeli etkinliği

Tuzla Belediyesi, günlerdir evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşları keyifli ve büyük bir sürprizle karşıladı.

10 Mayıs 2020 Pazar 15:06
Türkiye’nin ilk sosyal mesafeli etkinliği

Türkiye’nin ilk sosyal mesafeli etkinliği

Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen, “Türkiye’nin İlk Sosyal Mesafeli Etkinliği - Vefa Festivali’’nde yaklaşık 100, 65 yaş üstü Tuzlalı, sosyal mesafeli spor hareketleri ile rahatlarken, psikolog Elif Arı tarafından yapılan konuşmalarla moral kazanıp, gönüllere hitap eden şarkıları usta sanatçı Coşkun Sabah’ın müziğiyle de eğlendi.

Maksimum seviyede izolasyon ve hijyen önlemlerinin alındığı ve sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen festivale, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’da katıldı. Tuzla Belediyesi’nin, salgın sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü Tuzlalı vatandaşlar için moral ve motivasyon etkinliği olarak düzenlediği organizasyonda, Türk müzik dünyasının usta sanatçılarından Coşkun Sabah birbirinden değerli eserlerini icra etti.

Spor Eğitmeni Eriç Ünal’ın vatandaşlara sosyal mesafeli spor hareketleri yaptırdığı festivalde, Psikolog Elif Arı Apakgün’de, katılımcılara yönelik yaptığı moral ve motivasyonu yükseltici konuşmalarla, onları günlerdir evde yaşadığı ruh halinden çıkarmayı başardı.

“Etkinliğimiz dayanışma için güzel bir örnek oldu”

Toplumun gözbebeği olan yaşlıları, Türkiye’nin ilk sosyal mesafeli etkinliğinde ağırlıyor olmanın mutluluk verici olduğunu belirten Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak her zaman vefa bilen, kadirşinas bir milletin ferdi olduğumuzun bilinciyle vatandaşlarımıza hizmet ettik. Türkiye’nin ilk sosyal mesafeli etkinliğini de yine bu anlayış doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlarımız için düzenledik. Salgından bu yana evlerinden çıkamayanlara “Türkiye’nin İlk Sosyal Mesafeli Etkinliği - Vefa Festivali’’ ile sanattan, spora kadar tüm aktiviteleri bir arada sunduk. Buradaki en büyük temennimiz çınarlarımızın ruh ve beden sağlıklarına hitap edebilmek. Bugün burada onların gülen yüzlerini görünce ne kadar da doğru bir iş yaptığımızı gördük. Ülkemizin bu illetten biran önce kurtulması en büyük temennimiz. Bunun için ülke olarak hep birlikte dayanışma ile bu kötü günlerin sonunu getireceğiz. Etkinliğimiz çok kıymetli bir dayanışma örneği oldu. Tuzla Belediyesi olarak salgın günlerinde en başından itibaren her kesimden vatandaşın ihtiyacına koşan ve üzerine düşen tüm görevleri yerine getiren ekibime ve sabrı için de tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Şadi Yazıcı etkinlik alanındaki 65 yaş üstü kadınların anneler gününü kutlayarak onlara gül dağıttı.

Anahtar Kelimeler:
Tuzla Belediyesi
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