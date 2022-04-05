UKOME'ye İBB'den tepki | Toplu taşıma sistemi bozulacak



Esnaf artış istedi. İBB yönetimi fiyat düzenlemesinin hayati olduğunu tekrar anlattı. Ancak UKOME’de çoğunluğu elinde bulunduran bakanlık temsilcileri, zorunlu ücret artışı teklifini ikinci kez reddetti. UKOME toplantısına başkanlık yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Bütçemizin üçte biriyle toplu ulaşımı sübvanse eder bir noktaya geldik. Ülkemizde yıllar önce yaşanan kamu zararları tekrar gündeme gelmemelidir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağanüstü toplantısı Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Mart ayında toplu ulaşım esnafı ile İBB’nin UKOME gündemine ortak taşıdığı toplu ulaşımda zorunlu ücret artışı teklifi ikinci kez görüşüldü.

“KAMU ZARARLARI TEKRAR GÜNDEME GELMEMELİ”

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, toplu taşımanın sürdürülebilirliği ve esnafın talebi doğrultusunda bilet fiyatlarında artış talebinde bulunduklarını belirterek, toplu ulaşımın sermayeden kaybeder bir noktaya geldiğini açıkladı. Resmi enflasyonun yüzde 61’i geçtiğine dikkat çeken Çağlar, şöyle konuştu:

“İETT bir litre mazotu geçmişte 2 biletle alırken, bugün 4 biletle alabiliyor. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sıkıntı vatandaşları etkilediği gibi esnafı ve belediyeleri de etkiliyor. İBB olarak tüm toplu ulaşımı yıllık bütçemizin yüzde 33’üne tekabül eden 15 milyar liraya yakın bir rakamla sübvanse etmek zorundayız. Amacımız tabi ki zam yapmak, insanlarımızın yük altında kalmasını istemek değil. Ama hizmetin sürdürülebilirliği adına bunu istemek zorundayız. Ülkemizde yıllar önce yaşanan kamu zararlarının tekrar gündeme gelmemesi adına bu artış oranını talep ediyoruz.”

Kontak kapatma noktasına gelen esnaf temsilcileri tek tek söz alarak zam taleplerinin ne kadar hayati olduğunu anlattı. Toplantıda esnaf odalarından gelen yazılı ve sözlü talepler değerlendirilerek toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi tekrar sunuldu.

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, “Her araç grubunun taşıyabileceği bir kapasite var. Birini artırıp birini az tutarsanız, toplu taşıma prensipleri çerçevesinde sistemi darmadağın edersiniz. İBB, zaten bugün gelinen noktada 5.48 liranın 3 lirasını kasasına koyuyor. 8 liradan da sadece yarısı cebine girecek. Yani İBB toplu ulaşımı zaten sübvanse ediyor ve edecek” diye konuştu.

Alpkökin, İstanbul’da toplu ulaşımda 100 bin araçla günlük 16-20 milyon insan taşındığını ve araçlar arasındaki farklı artışın türler arasındaki dengeyi bozacağını söyledi.

Geçen yıla göre yakıt fiyatlarının yüzde 300 arttığına dikkat çeken İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ise “Mazottaki Kasım 2021’den bu yana yaşanan fiyat artışının İETT’nin bütçesine yüklediği ek yük 3 milyar lira” dedi.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy de birkaç yıl önce bir metro biletinin fiyatının 1 doların üzerinde olduğunu, şu anda ise 37 kuruşa gerilediğini kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi Serdar Yücel, son toplantıdan bu yana yakıt fiyatlarında değişim olmadığını iddia etti. Yücel; tam bilete yüzde 18, servis, minibüs, taksici esnafına yüzde 32 zam önerisi yaptıklarını söyledi. Esnaftan gelen tepkiyi hafifletmeyi, İBB’nin zam teklifini hiç dikkate almamayı amaçlayarak, tekliflerin ayrı ayrı oylanmasını istedi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Bakanlık Temsilcisi Serdar Yücel’in yaptığı yüzde 18 ve yüzde 32’lik tekliflerin gündemde yer almaması nedeniyle mevzuata uygun olmadığını ve bu nedenle oylanamayacağını açıkladı.

Görüşlerin belirtilmesinin ardından oylamaya sunulan “Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi” teklifi, Bakanlık temsilcilerinin oy çokluğuyla ikinci kez reddedildi.

ADALAR’DA TİCARİ BİSİKLETLERİ İSPARK İŞLETECEK

Toplantıda, Adalar’da “Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyonu” teklifi oy birliğiyle onaylandı. Kararla, Adalar ilçesinde ticari bisiklet işletmesi İBB iştiraki İSPARK tarafından yapılacak. ‘Kullandıkça Öde’ sistemiyle yapılacak ödemelerde, açılış tam Biletin 1,5 katını (8.22 lira), dakikalık artış tam biletin onda birini (55 kuruş) geçmeyecek. Adalar’da toplam 1.500 bisikletle kiralama hizmeti verilecek.