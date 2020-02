Under Armour ayak analizi ile kişiye özel ürün seçimi sunuyor





Ayağını yapı ve fonksiyonundaki bozukluklar, duruşu, dengeyi, yürüyüşü ve tüm spor aktivitelerini olumsuz yönde etkileyerek, günlük yaşam performansını da düşürebileceği gibi ayaktan başlayarak vücudun hemen her bölgesinde problemlere neden olabilir. Herkesin fizyolojik yapısı gereği ayak ve taban yapısı farklılık gösterir. Under Armour bunun için konusunda uzman fizyoterapist desteği ile mağazalarında tüketicilerine özel ayak analiz imkânı sunuyor. Bu sayede tüketiciler Under Armour mağazalarından ayakkabı satın almadan önce kendi ayak yapılarına en uygun olanı rahatlıkla seçebiliyor.

Ayak Analizi Neden Önemlidir?

Ayak ve taban yapısını tanımak günlük hayatı oldukça etkileyen bir unsur. Yükün ayakta doğru dağılımının sağlanması, çabuk yorulmayı önler. Kimi insanlar ayak kemerleri olmadığından ultra düz tabana sahiptir ve her ayakkabıda konforlu hareket edemez. Aynı şekilde ayağın iç kısmındaki kavisin normalden fazla olduğu kişiler ise çukur tabana sahiptir ve ayakkabı seçiminde özel hassasiyet göstermeleri gerekir.İçe basan bir tabana sahip olunup olunmadığı yürüme veya koşma sırasında ayağın uzun aksının vücudun ilerleme çizgisine göre içe dönmesinden anlaşılabilir. Farklı ayak yapılarından dolayı alınan ayakkabının yapısına dikkat edilmesi gerekir. Doğru ayakkabı, basma problemlerini düzelterek diz, kalça ve bele binen ters yükü azaltılmasına yardımcı olur. Diğer taraftan ayak altında yük dağılımının yanlış olmasından kaynaklanan nasır gibi sorunları önler. Özellikle sporla ilgilenen kişilerin performanslarını ve yaşam kalitelerini artırmaları için doğru teknolojiyle donatılmış, ayak yapısına uyum sağlayan ürünleri seçmeleri gerekir.

Ayağınıza En Uygun Ayakkabıyı Under Armour’da Seçin!

Under Armour mağazalarında uzman fizyoterapist eşliğinde tüketiciler, ayak analizini ücretsiz şekilde yaptırarak ayak yapılarına en uygun olan ürünleri satın alabilecek. Etkinlik, 22 Şubat İstinyepark, 1 Mart Akasya AVM, 7 Mart MOİ AVM, 8 Mart Buyaka AVM, 21 Mart İzmir Hilltown ve 28 Mart Cumartesi Kentpark içindeki Under Armour mağazalarında gerçekleştirilecek.

Under Armour Hakkında

Under Armour, 1996 yılında kurulan, dünyada öncü spor giyim, performans ve aksesuar markasıdır. Tüm sporculara yönelik performans artıran ürünler geliştiren marka, inovatif bir anlayışla ürettiği geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Yurt dışı pazarlarda hızlı büyümesini sürdüren Under Armour, Türkiye’de Doğuş Perakende Grubu çatısı altında faaliyet göstermektedir. Toplam 23 mağazası ile hizmet veren Under Armour, online satış üzerinden de spor tutkunlarıyla buluşuyor.