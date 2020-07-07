Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı

Doç. Dr. Elif Hakko: Virüs deniz ve havuzda bulaşmaz ancak havuz başında veya sahilde güneşlenirken sosyal mesafeye özen gösterilmeli. Tatilde de önlemlerden kesinlikle vazgeçilmemeli."

07 Temmuz 2020 Salı 18:33
Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı

Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı

Düşmeyen COVID-19 vaka sayıları tatile gidecek olan kişileri endişelendiriyor. Tatilde de normalleşme sürecinin değişmeyen 3 unsuru, yani maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüs deniz ve havuzda bulaşmaz ancak havuz başında veya sahilde güneşlenirken sosyal mesafeye özen gösterilmeli. Tatilde de önlemlerden kesinlikle vazgeçilmemeli. Maske, mesafe ve el hijyeni her ortamda, her durumda dikkate alınmalı” açıklamasında bulundu.

Zor geçen bir kış mevsiminin ardından tatil planları yapılmaya başlandı. Tatile çıkarken önlem alınmış yerlerde konaklanılmasının Covid-19’dan korunmada önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu yaz tatilciler yazlık ev, karavan, çadır, yayla ve tekne gibi alternatiflere yönelebilir. Mümkün olduğunca kalabalık alanlardan kaçınılmalı. Bir grup vatandaş önlem almayarak salgın bitmiş, tehlike ortadan kalkmış gibi davranıyor maalesef. Oysa tehlike hala var, durum hala aynı şekilde ciddi” önerisinde bulundu.

Açık büfelere dikkat edilmeli

Otel ve tatil beldelerinin de bakanlığın getirdiği düzenlemelere uyarak çeşitli önlemler aldığını dile getiren Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu önerilere hem işletmeler hem müşteriler uymalı. Açık büfelere dikkat edilmeli. Servis kaşıkları, tabaklar herkes tarafından ellendiği için açık büfenin riskli olduğu yönünde ortak bir görüş var. Ayrıca bulaşıklar yüksek ısıda yıkanırsa kap, çatal, kaşık riskli değil. Ancak yıkandıktan sonra bunların herkes tarafından ellenmeden, doğrudan müşteriye iletilmesi önemli. Aynı şekilde virüs, yemeklerle de bulaşmaz” diye konuştu.

Bu süreçte iyi beslenmenin mikroorganizmalara karşı mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko, “Dengeli beslenme vücudun direnci için çok önemlidir. Tatilde de dengeli beslenmeye özen gösterilmeli” şeklinde konuştu.

Deniz ve havuza girilebilir

Yaz aylarının gelmesi ile deniz ya da havuza girmenin riskli olup olmadığı konusunda çok fazla soru geldiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüs doğru oranda klorlanmış havuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz ancak sudan çıktıktan sonra güneşlenirken sosyal mesafeye dikkate edilmeli. Havlular kişiye özel olmalı, şezlonglar her kullanımdan sonra silinmeli, hiçbir şey ortak kullanılmamalı” dedi.

Maske doğru şekilde takılmalı, eldiven kullanmak yerine eller sık sık dezenfekte edilmeli

Maskelerin doğru şekilde takıldığından emin olunması ve maskenin ellenmemesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, “Ortak kullanılan alanlara temas edildikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli ve mutlaka yıkanmalı. Eldiven takıldığında eldivenlerle her yere rahatça temas ediliyor ve eldivenli ellerle maskeye ve yüze dokunabiliniyor. Çanta, cep telefonu gibi özel eşyalar kirli eldivenlerle kirlenebiliyor. Eldiven takmak yerine eller sık sık dezenfekte edilmeli” önerisinde bulundu.

Araba ve uçakla yolculuk edeceklere öneriler

  • Dinlenme tesislerinde ortak lavabo kullanılırken mutlaka maske takılmalı, klozet, klozet kapağı, sifon gibi alanların temasından sonra eller mutlaka güzelce yıkanmalı ve dezenfektan kullanılmalı.
  • Kalabalık alanlarda kapı kollarına dokunduktan sonra eller mutlaka temizlenmeli.
  • Mümkünse yolculuk sırasında ev yapımı sandviç gibi gıdalar tüketilmeli. Mümkün değilse de mola alanlarında veya havaalanlarında su, sandviç gibi ürünler satın alındıktan sonra eller ve satın alınan ürünlerin paketleri alkol bazlı mendillerle temizlenmeli, eller dezenfekte edilmeden ağız ve burna dokunulmamalı.
  • Uçak seyahati yapacak olanlar maskelerini kesinlikle çıkarmamalı, online bilet işlemi tercih edilerek temas minimuma indirilmeli. Bekleme alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Uçak içerisinde koltuğa oturduktan sonra kolun konduğu kısımlar ve masa dezenfekte edilebilir. Eller temizlenmeden maskeye ve yüze temastan kaçınılmalı.
  • Otobüs yolculuğunda da uçak yolculuğunda olduğu gibi kesinlikle maske yüzden çıkarılmamalı. Maskesini çıkaranlar görevlilere bildirilmeli.
  • Seyahatte mutlaka yanınızda yedek maske ve dezenfektan bulunmalı.
  • Çocuklar virüs konusunda bilgilendirilmeli, hijyen kuralları ve doğru maske kullanımı anlatılmalı. En önemlisi örnek olunmalı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul dikkat | Sıcakların yerini yağmurlu hava alıyor
İstanbul dikkat | Sıcakların yerini yağmurlu hava alıyor
Otomobil ağacın üstünde asılı kaldı
Otomobil ağacın üstünde asılı kaldı
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
Şile'nin su sorunu aciliyetle çözülüyor 
Jowae doğal maskeleri ile tatil bakımınız tamamlanıyor
Jowae doğal maskeleri ile tatil bakımınız tamamlanıyor
ULUDEF | Dünya Değişim Günü'nde dünyayı değiştirelim
ULUDEF | Dünya Değişim Günü'nde dünyayı değiştirelim
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
İzmir'in meşhur söğüşü tadına bakanlarda bağımlılım yapıyor
İzmir'in meşhur söğüşü tadına bakanlarda bağımlılım yapıyor
Covid-19'un bozduğu moralleri düzeltme festivali
Covid-19'un bozduğu moralleri düzeltme festivali
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!
Tamer Levent |Koçluk da aktörlük gibi bir sanattır
Tamer Levent |Koçluk da aktörlük gibi bir sanattır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim