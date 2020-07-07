Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı

Düşmeyen COVID-19 vaka sayıları tatile gidecek olan kişileri endişelendiriyor. Tatilde de normalleşme sürecinin değişmeyen 3 unsuru, yani maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüs deniz ve havuzda bulaşmaz ancak havuz başında veya sahilde güneşlenirken sosyal mesafeye özen gösterilmeli. Tatilde de önlemlerden kesinlikle vazgeçilmemeli. Maske, mesafe ve el hijyeni her ortamda, her durumda dikkate alınmalı” açıklamasında bulundu.

Zor geçen bir kış mevsiminin ardından tatil planları yapılmaya başlandı. Tatile çıkarken önlem alınmış yerlerde konaklanılmasının Covid-19’dan korunmada önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu yaz tatilciler yazlık ev, karavan, çadır, yayla ve tekne gibi alternatiflere yönelebilir. Mümkün olduğunca kalabalık alanlardan kaçınılmalı. Bir grup vatandaş önlem almayarak salgın bitmiş, tehlike ortadan kalkmış gibi davranıyor maalesef. Oysa tehlike hala var, durum hala aynı şekilde ciddi” önerisinde bulundu.

Açık büfelere dikkat edilmeli

Otel ve tatil beldelerinin de bakanlığın getirdiği düzenlemelere uyarak çeşitli önlemler aldığını dile getiren Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu önerilere hem işletmeler hem müşteriler uymalı. Açık büfelere dikkat edilmeli. Servis kaşıkları, tabaklar herkes tarafından ellendiği için açık büfenin riskli olduğu yönünde ortak bir görüş var. Ayrıca bulaşıklar yüksek ısıda yıkanırsa kap, çatal, kaşık riskli değil. Ancak yıkandıktan sonra bunların herkes tarafından ellenmeden, doğrudan müşteriye iletilmesi önemli. Aynı şekilde virüs, yemeklerle de bulaşmaz” diye konuştu.

Bu süreçte iyi beslenmenin mikroorganizmalara karşı mücadelede önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko, “Dengeli beslenme vücudun direnci için çok önemlidir. Tatilde de dengeli beslenmeye özen gösterilmeli” şeklinde konuştu.

Deniz ve havuza girilebilir

Yaz aylarının gelmesi ile deniz ya da havuza girmenin riskli olup olmadığı konusunda çok fazla soru geldiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüs doğru oranda klorlanmış havuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz ancak sudan çıktıktan sonra güneşlenirken sosyal mesafeye dikkate edilmeli. Havlular kişiye özel olmalı, şezlonglar her kullanımdan sonra silinmeli, hiçbir şey ortak kullanılmamalı” dedi.

Maske doğru şekilde takılmalı, eldiven kullanmak yerine eller sık sık dezenfekte edilmeli

Maskelerin doğru şekilde takıldığından emin olunması ve maskenin ellenmemesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, “Ortak kullanılan alanlara temas edildikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli ve mutlaka yıkanmalı. Eldiven takıldığında eldivenlerle her yere rahatça temas ediliyor ve eldivenli ellerle maskeye ve yüze dokunabiliniyor. Çanta, cep telefonu gibi özel eşyalar kirli eldivenlerle kirlenebiliyor. Eldiven takmak yerine eller sık sık dezenfekte edilmeli” önerisinde bulundu.

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