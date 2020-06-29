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Yeni Doğan Bebeğe Ne Hediye Alınır?

Yeni doğan bebekler aileler ve yakın çevresi için mutluluk kaynağıdır. Bu süreçe alınacak olan hediyeler de unutulmaz olmalı..

29 Haziran 2020 Pazartesi 11:07
Yeni Doğan Bebeğe Ne Hediye Alınır?

Yeni Doğan Bebeğe Ne Hediye Alınır?

Yeni doğan bebeği görmek istediğinizde, 40'ı çıktıktan sonra muhteşem tatlılıklara sahip yeni doğan bebeklere ziyarete gideceğiniz vakitlerde bir gelenek olarak elinizde hediye olmadan gitmemektesiniz. İşte böyle zamanlarda özel olarak, ilk giyeceği kıyafetlerden tutun da tulumlara, ilk dokunup oynayacağı oyuncaklara da birçok genişlikte hediye seçenekleri bulunur.

Bebekler için yeni doğduktan sonra sınırlı algıları her geçen gün çok şeye açılır ve genişler. Her geçen gün artan algısıyla beraber bebeklerin birçok şeye de ilgisi ve alakası doğar. Hal böyle olunca onlara en özel şekilde alabileceğiniz çeşitli hediye fikirleri bulunur. Fakat bundan önce kız bebek hediyeleri mi yoksa erkek tercihinde mi bulunulacak, bunu en başta kararlaştırmak gerekir.

Kız bebeklerine alabileceğiniz, sakin melodilere sahip ilgisini çekecek ve garip karşıladığı kadar merak edecek birçok oyuncak seçenekleriyle, pembe renklerinde harika hediyeler alabilirsiniz. Tulum alabilirsiniz ve tulum ile onların tatlı hallerine daha da bir tatlılık katabilirsiniz. Kişiye özel, isme özel şeklinde battaniyeler veya tulumlar, önlükler ve buna benzer birçok kıyafetler bulunur. Çoğu kişiye özel ürünlerde de ismini kıyafet üstüne yazdıracağınız biçimde, tamamen kız bebeğine özel yeni doğan bir bebek için doğru kıyafet seçimi de yapmış olabilirsiniz.

Gelecekte, geçmişe dönüp bakıldığı anlarda hoş bir anı bırakmak adına isme özel yaptıracağınız yeni doğan bebekler için tulumlar, battaniyeler gerçekten de doğru kıyafet seçimleri olacaktır. Bununla beraber erkek bebek hediyeleri olarak da yine özel tercihlerde bulunabilirsiniz. Erkek bebekler için de benzer hediyeler alınması mümkün olmaktadır.

Genelde yeni doğan bebeklerde kız ve erkek ayrımı pek fazla olamadığından, onların ilgi alanları ortak olması ve ihtiyaçları da yine bebek çatısı altında toplandığından kıyafetler veya oyuncak çeşitleri pek değişiklik göstermeyecektir. Bu nedenle yine hafif, dinlendirici melodilerin olduğu oyuncaklardan tutun da tulum, önlük veya battaniye gibi isme özel setlerde alabilirsiniz. Hem bu sayede ebeveynleri, ne kadar yakınınız ise onlarla birlikte yeni doğan bebeklerine olan mutluluklarını paylaşmış olur hem de hoş bir hediye ile özel günlerine ve de geleceğe anı bırakmayı başarmış olabilirsiniz.

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