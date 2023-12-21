Zeytinburnu’na Yeni Cadde ve Sokaklar

Zeytinburnu Belediyesi ilçe genelinde bakıma ihtiyaç duyan sokak ve caddelerin yenileme işlemlerini tamamladı. Son 4.5 yılda ilçe genelinde 39 adet sokağının yenilenmesini tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi, öte yandan trafiğe çözüm olması adına 4 yeni sokak ve caddeyi de trafiğe açtı.

Maltepe Mahallesi Şehit Polis Sedat Gezer Caddesi, Millet Bahçesi ara yolları, Sümer Mahallesi 27/10 Sokak, Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki 245 Sokak ve Cinoğlu Çıkmazı Sokak ilçeye kazandırılırken, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları da eksiksiz olarak tamamlandı. Bu süreçte toplam 9 bin 180 ton asfalt dökülürken, 1.922 adet yol sınır elemanı ve 30 adet ağaç dikildi.

Toplamda 7 bin 632 metre bahçe, yol bordürü ve oluk döşendi. Bu çalışmalar esnasında Sümer Mahallesi 27/10 Sokak’ta yer alan 15 araçlık otopark da kullanıma açıldı. Sokak ve caddelerin yenilenme ve yapım aşamasında çok sayıda yeni aydınlatma direği, parke taşı, beton kaldırım, fiber optik kablo koruma borusu konulurken, yağmur suyu kanallarında da yenileme işlemi yapıldı.

KANAL VE YOL ÇİZGİ YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Özellikle ilçenin okul, alışveriş, kamu binalarının yer aldığı ana arterlerde kanal ve yol çizgi yenileme çalışmaları da yapan Zeytinburnu Belediyesi; Veliefendi, Çırpıcı, Gökalp, Seyitnizam ve Maltepe Mahallelerinde tali kanal ve ızgara bağlantılarını yaparken, Yeşiltepe, Kazlıçeşme, Çırpıcı Mahallesi, pazar yerleri ve tüm okullardaki yolların çizgi boyama işlemini de tamamladı. Böylelikle ilçe genelinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokakların bakım ve yenileme çalışmaları da tamamlanmış oldu.