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1 Mayıs gösterilerinde 217 gözaltı var, 28 polis yaralandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul'da polis ekipleri Taksim'e çıkış yollarını tamamen kapattı, gün boyunca 217 kişi gözaltına alınırken, olaylarda 28 polis yaralandı.

01 Mayıs 2024 Çarşamba 18:36
1 Mayıs gösterilerinde 217 gözaltı var, 28 polis yaralandı






1 Mayıs gösterilerinde 217 gözaltı var, 28 polis yaralandı



Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Bozdoğan Kemeri'nde polis adeta yığınak yaptı. TOMA ve bariyerlerle yol kesilirken çevredeki keskin nişancılar dikkat çekti. Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendilka ve meslek örgütü üyesi gruplar meydandan Bozdoğan Kemeri'ne yürüyüşe geçti. Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı. Gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim’e yürümeye çalışan 217 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, eylemcilerin saldırıları sırasında 28 polisin yaralandığı öğrenildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı.

Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

Bozdoğan Kemeri'nde polis adeta yığınak yaptı. TOMA ve bariyerlerle yol kesilirken çevredeki keskin nişancılar dikkat çekti. Yüzlerce polis kemer çevresinde bekliyor.

SARAÇHANE'DEN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendilka ve meslek örgütü üyesi gruplar meydandan Bozdoğan Kemeri'ne yürüyüşe geçti. Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı.

SARAÇHANE'DE KALDIRIM TAŞI ATILAN ÇOK SAYIDA POLİS YARALANDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasındaki arbede yaşandı. Gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Çok sayıda polis yaralanırken olay yerine ambulanslar çağrıldı.

Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti.

Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik önlemlerine destek için gelen alt geçitten Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı. Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.

Anahtar Kelimeler:
Taksim1 Mayıs
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