1 Mayıs Koronavirüs Raporu | İyileşenler taburcu oluyor

1 Mayıs Koronavirüs Raporu | Güzel haberler geliyor | İyileşenler taburcu oluyor



Koronavirüs 1 Mayıs Raporu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yayınlandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" dedi.

TSK'DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:#COVID19’a karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerimizdeki ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, koğuşlar sıkça havalandırılıyor. Mehmetçiklerimizin ateşi de düzenli olarak ölçülüyor.