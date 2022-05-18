1 Milyon gönüllü doğa için birleşti



Tema Vakfı'nın Kurucu Onursal Başkanları merhum Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit’in yıllar önce çıktıkları bu yolculukta bir hayalleri daha gerçekleşmiş oldu.

Toprağı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadele edilebileceğini göstermek, koruyucu çözümler üretmek, ağaçlandırma yapmak, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesini sağlamak amacıyla 29 yıl önce kurulan TEMA Vakfı’nda 1 milyon gönül doğa için birleşti. İstanbul’da Aile Hekimi Uzmanı olarak görev yapan Doktor Buğu Usanma Koban, Vakfın 1 milyonuncu gönüllü kartını teslim aldı.

“Toprak Dedemizin ve Yaprak Dedemizin bıraktığı mirası 1 milyon gönüllü paylaşıyor”

‘’Doğa için verilen mücadelede gönüllüler büyük önem taşıyor’’

’nın artık milyonlarla ifade edilmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Toprak Dedemiz merhum Hayrettin Karaca ve Yaprak Dedemiz A. Nihat Gökyiğit’in çıktıkları yolculuk, büyüyerek ve güçlenerek devam ediyor. Vakıf olarak 29 yıl boyunca, “Her şey 1 ile başlar” diyerek bize yol gösteren Toprak Dedemizin izinden gidip, bir olmadan iki olmayacağı bilinciyle hareket ettik. Yaprak Dedemizin “Doğayla dost olmaya mecburuz” sözünü ilke edinerek gönüllülüğün en temel motivasyonunun ‘Doğadaki tüm canlılarla; insanlarla, ağaçlarla, kuşlarla, böceklerle dost olarak, onları mutlu etmek’ olduğunu öğrendik. Onların bize bıraktığı bu değerli mirası, şimdi 1 milyon gönüllüyle birlikte, evimiz saydığımız doğaya sahip çıkarak paylaşıyoruz. İlk günkü heyecanımız ve inancımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, en büyük gücümüz olan 1 milyon gönüllümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş ise; “Gönüllülüğün iyileştirici ve birleştirici bir gücü olduğuna her zaman inandık. Son dönemde artan çevre duyarlılığı ile birlikte gezegen için gönüllü olmanın kıymeti bir kez daha anlaşıldı. Vakıf olarak bugüne kadar sürdürdüğümüz tüm çalışmalar dayanışma ruhu içerisinde gönüllülerimizin üstün gayretleri sayesinde gerçekleşti. Bu vesileyle tüm gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bize katılacak tüm vatandaşlarımızın emeği ve desteği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de doğayı seven herkesin yolu TEMA Vakfı ile kesişmiştir”

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Vakfın 1 milyonuncu gönüllüsü İstanbul’dan Aile Hekimi Uzmanı Buğu Usanma Koban olarak kayıtlara geçti. Koban; “Ülkemizin doğasını ve toprağını seven herkesin yolu, bir şekilde TEMA Vakfı ile kesişmiştir. Ben de onlardan biriydim, daha önce birçok kez fidan bağışı desteğiyle Vakıfla yollarımız kesişti. TEMA Vakfı, yıllardır ülkemizin doğal varlıklarını korumak için gösterdiği çabayı gururla izlediğim ve güvenilirliğinden emin olduğum bir kurum. Geçtiğimiz yıl bizleri kahreden orman yangınlarında tüm ülkenin ümitle TEMA Vakfı’na sarıldığına hep birlikte şahit olduk. Şimdi ben de bir TEMA Vakfı gönüllüsü olarak bu mücadelenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. 1 milyonuncu gönüllü olmak kendimi şanslı hissettirirken, bu mutluluğu çok daha özel ve anlamlı kıldı” dedi.

TEMA Vakfı’na nasıl gönüllü olurum?

TEMA Vakfı gönüllüleri, Vakfın ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerin kalbinde yer alıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışmalarını gönüllüleri ve onlara liderlik eden İl Temsilcileri, İlçe-Mahalle Sorumluları ve Genç TEMA Başkanları aracılığıyla gerçekleştiren Vakfa başvurular iki şekilde gerçekleştirilebiliyor. Web sitesi üzerinden (tema.org.tr/gonulluluk/gonullumuz-olun) gönüllü formunu doldurarak ya da il, ilçe, mahalle veya üniversitelerdeki TEMA Vakfı temsilcilerinden gönüllülük formu temin ederek işlemler kolayca tamamlanabiliyor. Gönüllü kaydını tamamlayan kişilere gönüllülük kartı ve rozeti kişiye özel bir mektupla gönderiliyor.

