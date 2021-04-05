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10 Emekli Amiral için gözaltı kararı | Evlerde arama yapılıyor

Montro Antlaşması'nın sulandırıldığı tartışmalara tepki gösteren emekli amiraller için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 10 isim hakkında gözaltı kararı verdi

05 Nisan 2021 Pazartesi 08:48
10 Emekli Amiral için gözaltı kararı | Evlerde arama yapılıyor

10 Emekli Amiral için gözaltı kararı | Evlerde arama yapılıyor



Türkiye yeni bir darbe tartışmasının eşiğine getiren siyasilerin, Boğazlardaki Türk hakimiyetini sulandıran, açıklamalarına tepki gösteren emekli amiraller hakkındaki soruşturma gözaltılara dönüştü. 
Denizlerdeki varlığımızın en önemli uluslararası antlaşmasının son günlerde tartışmalı hale getiren politikacılara tepki, darbecilik suçlamasına dönüştü. Motrö Antlaşması'nı sulandırılmasına yönelik açıklamaları, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı uzaktan izlerken, emekli amirallerin kendi alanlarında görüş bildirmesine tahammül edemeyen AKP konuyu yeni bir seçimin malzemesi haline getirmeye hazırlanıyor. 


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bildiri soruşturması kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 isim için gözaltı kararı verildi.

104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında paylaşılan '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayımlandığı belirtilen bildiri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir."

10 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 isim için ise adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Emekli amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınırken; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ifade vermeleri tebliğ edildi.

Anahtar Kelimeler:
Emekli Amiral
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