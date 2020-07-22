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10 şehirde 15 orman yangınına anında müdahale 

Dün Türkiye genelinde 10 şehirde 15 orman yangını yaşandı, Korkutan yangınlara anında müdahale felaketi önledi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:43
10 şehirde 15 orman yangınına anında müdahale 


10 şehirde 15 orman yangınına anında müdahale 



Dün Türkiye genelinde Antalya’dan Elazığ’a uzanan 10 ayrı şehirde 15 farklı noktada orman yangını yaşandı. Yangınlara ortalama 10 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olası bir felaketin yaşanmasının önüne geçti. Farklı saat dilimlerinde yaşanan orman yangınları aynı gün kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği ve nem oranlarının çok düşük olduğu bu günlerde sık sık yaşanan orman yangınlarına dün yenileri eklendi. Orman Genel Müdürlüğü’nün son 10 yıllık istatistiklerine göre yüzde 88’i insan kaynaklı olan orman yangınları çoğunlukla, piknik veya kamp ateşi, sigara izmariti, çoban ateşi ve anız ateşi gibi nedenlerle yaşanıyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden dün yaşanan yangınlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi;

“Dün Antalya, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Denizli, Muğla, Balıkesir, Şanlıurfa, Elazığ ve Mersin olmak üzere 10 şehirde 15 noktada orman ve örtü yangını yaşandı. İzmir ve Şanlıurfa’da üç farklı noktada görülen ve Denizli’de iki ayrı yerde çıkan yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan anında müdahale etti. Toplamda 2 uçak, 16 helikopter, 83 arazöz, 15 ilk müdehale aracı, 9 dozer ve 508 yangın söndürme ekibimizin yoğun mücadelesiyle aynı gün içerisinde tüm orman yangınları kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre herhangi bir sabotaj bulgusuna rastlanmazken, mevsimsel etkilerin ön planda olduğu gözlenmektedir. Artan hava sıcaklıkları riski artırıyor, müdahaleyi zorlaştırıyor. Erken müdahale ve ekiplerimizin fedakarca mücadelesine karşın orman kayıpları yaşıyoruz. Yangını önlemek için çevreye saygılı ve daha dikkatli davranmamız gerekiyor."
 

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Anahtar Kelimeler:
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