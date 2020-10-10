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100 bin anne İstanbul'da ücretsiz yolculuk yapacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden olan, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz seyahat kartı verilmesi uygulaması, 2.5 ayda 100 bin sınırına dayandı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 14:42
100 bin anne İstanbul'da ücretsiz yolculuk yapacak

100 bin anne İstanbul'da ücretsiz yolculuk yapacak
 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), annelerin sosyal hayata katılımını, hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek ve özel araç kullanımını azaltmak amacıyla TC vatandaşı olup İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası annelere ücretsiz seyahat kartı verilmesi projesini başlattı.


Araç kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak gibi amaçları da olan uygulama, 17 Temmuz’da İBB Meclisi’nin aldığı kararla hayata geçti. Ücretsiz İstanbulkart uygulamasından bugüne kadar 100 bine yakın küçük çocuğu olan anne yararlandı. Başvuru sayısı ise 110 bine yükseldi.


Anne Kart ile çocuklu anneler aylık 150 ücretsiz geçiş hakkına sahip oluyor. İstanbul’da şartları taşıyan 1 milyon 160 bin anneye Anne Kart verilmesi hedefleniyor.


Kullanıcılar, Anne Kart ile şehir içi ulaşımda ücretsiz seyahat etmenin yanı sıra içerisine bakiye yükleyerek; BELTUR, BNB (bisiklet), Sosyal Tesisler, İspark, İsper Migros, Hamidiye otomatları ve i-taksi gibi sosyal alanlarda harcama ya da ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.


Anne Kart başvuruları, https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart web sitesinden, “Şimdi Başvur” butonunu tıklayarak “Online İşlemler” menüsünden kolayca yapılabiliyor. Ya da tercih edilen en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden de anında teslim alınabiliyor.


Kartların kayıp ya da çalınması durumunda kişiler istanbulkartlarını 153 Beyaz Masa’dan kapattırarak yeni Anne Kart’larını online başvuru ya da en yakın başvuru merkezlerinden temin edebiliyor.

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