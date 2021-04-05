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104 emekli amirale lojman ve koruma cezası

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 104 amiralin yayınladığı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 17:43
104 emekli amirale lojman ve koruma cezası

104 emekli amirale lojman ve koruma cezası

Montro Sözleşmesi ve Boğazların güvenliği ile Doğu Akdeniz'de yaşanan son olaylar hakkında kaleme aldıkları bildiri nedeniyle haklarında soruşturma açılan emekli amirallere ilk ceza geldi.

Güvenlik kaynakları, darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edildiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliye ise 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

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