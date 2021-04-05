104 emekli amirale lojman ve koruma cezası
Montro Sözleşmesi ve Boğazların güvenliği ile Doğu Akdeniz'de yaşanan son olaylar hakkında kaleme aldıkları bildiri nedeniyle haklarında soruşturma açılan emekli amirallere ilk ceza geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliye ise 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.
Gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.