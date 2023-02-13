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107. saat bebeğinin sağlık durumun Bakan Koca açıkladı

Türkiye depremin yasını tutarken, Hatay'da bir enkazın altından 107 saat sonra kurtarılan bebeğin sağlık durumu hakkında yeni bilgiler geldi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 11:12
107. saat bebeğinin sağlık durumun Bakan Koca açıkladı

107. saat bebeğinin sağlık durumun Bakan Koca açıkladı



Türkiye onu enkaz altından çıkarılan 107. saat bebeği olarak tanıdı. Paramedik sağlık görevlisinin parmağını emerken milyonlarca insan göz yaşlarını tutamadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından göçük altında kalan 2 aylık bebek depremden 107 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin konuştuğu bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.


Bakan Koca, “Hatay'da enkaz altından 107. saatte kurtarılan, saatler süren açlığına rağmen hayatta kalan, tüm Türkiye'nin ekranlardan tanıyıp bağrına bastığı bebeğimiz Adana Şehir Hastanesinde ve sağlık durumu gayet iyi” dedi.

ANNESİNE ULAŞILAMADI

Çocuk Uzmanı olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, bebeğin anne ve babasına henüz ulaşılamadığı bilgisini verdi. Keskin, şunları söyledi;

"Bebeğimiz 5 gün enkaz altında kaldı. Daha sonra hava ambulansıyla hastanemize getirildi. Genel durumu iyi kafa tramvası yok. Herhangi bir ezik, zedelenmesi yok. Bu kadar enkaz altında kalıp, bu kadar iyi olması tamamen mucize.

Hepimizi iyi hissettiren, hepimize umut veren, hepimizin kalplerine sıcaklık hissettiren bir gelişme oldu bu. Bebeğimiz gayet iyi. Tedavisi sürüyor, sağlık durumu stabilize olmadı. Anne-babasına henüz ulaşamadık.

"ANNESİ DE BABASI DA BİZİZ"

Hastanede kaldığı süre içerisinde bize emanet, 7 gün 24 saat başında gönüllü ablaları var. Onlar da şevkat ve sevgiyle bakıyorlar. Kimliklendirme çalışmaları için yoğun bir uğraş içerisindeyiz.

Cumhuriyet Savcılığı, emniyet güçleri, hastanemizdeki sosyal hizmet birimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile titiz bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar sonlanıncaya kadar bu bebek bizimle. Annesi de babası da biziz."
 

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Anahtar Kelimeler:
BebekDeprem
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