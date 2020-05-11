11 Mayıs koronavirüs raporu | Virüse yakalananların sayısı azalıyor



Koronavirüsle mücadelede 11 martta başlayan karantina ve zorunlu uygulamalar çerçevesindeki önlemler ikinci ayında kendini gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 139.771'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.841 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs mesajında şu bilgiler yer aldı;

"Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım.

DÜNYADA DURUM NEDİR?

En çok can kaybının yaşandığı ABD'de normalleşme sürci konusunda eyalet valileri bağımsız karar alıyor. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 30 bin 560'a yükseldi. ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 81 bin 156'ya ulaştı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 32 bin 055'e yükseldi. Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e yükseldi.