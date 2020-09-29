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11 yıl önce bayrağı yasaklanmıştı | Bursa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

Ermenistan Açılımı döneminde, Azerbaycan Bayrağı'nın yasaklandığı Bursa'da, Tophane Saat Kulesi, Azerbaycan Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

29 Eylül 2020 Salı 22:09
11 yıl önce bayrağı yasaklanmıştı | Bursa'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

11 yıl önce Azerbaycan bayrağı yasaklanmıştı | Bursa'dan Azerbaycan'a destek mesajı



Yıl 2009, Türkiye ile Ermenistan arasında dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün insiyatifi ile başlatılan Ermeni açılımında Bursa'da 14 Ekim tarihinde oynan milli maçta yaşanan bayrak skandalının üstünden tam 11 yıl geçti.

Utanç verici manzara unutulmadı!

Azerbaycan ve KKTC bayraklarının şehir genelinde maç öncesi ve Ermeni kafilesinin Bursa'dan ayrılmasına kadar sokaklarda, statyum çevresinde açılmasına getirilen utanç verici yasağın acı hatırası bugün tarihi Tophane Saat Kulesi'nin Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine boyanması ile unutturulmaya çalışıldı.

İşte o haberin detayları..


Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarına Azerbaycan bayrağı asarken, ünlü Tophane saat kulesini Azerbaycan bayrak renkleriyle ışıklandırdı


Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara Türkiye’nin her köşesinden destek veriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de hizmet binalarına Azerbaycan bayrağı asarak, kardeş Azerbaycan halkının haklı davasında her zaman yanında oldukları mesajını verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda kentin ünlü Tophane saat kulesini de Azerbaycan bayrak renkleri ile ışıklandırdı.

Yıllardır gerilimin düşmediği Azerbaycan ile Ermenistan hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine tansiyon tekrar yükseldi. Azerbaycan ordusunun ‘Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesi üzerine’ başlattığı operasyonlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk andan itibaren destek verildi. Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkânlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Uluslararası toplum Ermenistan işgaline karşı durmalıdır” açıklamasını yaptı. TBMM de Azerbaycan’ın yanında olduğunu, ortak bir bildiriyle dünya kamuoyuna duyurdu.

Türkiye’nin tüm kurumları ve vatandaşları gibi Azerbaycan Türk’ü kardeşlerinin haklı davasında yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet binalarına Azerbaycan bayrağı astı. Aynı zamanda kentin simgelerinden Tophane saat kulesini Azerbaycan bayrak renkleri olan Kırmızı, mavi ve yeşil renkle ışıklandırdı. Türkiye ile Azerbaycan’ın ‘iki devlet, tek millet’ olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; “Geçmişte olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

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Son Güncelleme: 29.09.2020 22:37
Anahtar Kelimeler:
ErmenistanAzerbaycan
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