Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

12 Kasım'da gelecek mesaja dikkat | Panik yapmayın

Türkiye genelinde 12 Kasım tarihinde saat 18.57'de yapılacak olan deprem tatbikatı öncesi, TV ve radyo kanalları ile diğer iletişim araçlarından aynı anda deprem duyuruları yapılacak. 

01 Kasım 2022 Salı 13:33
12 Kasım'da gelecek mesaja dikkat | Panik yapmayın

12 Kasım'da gelecek mesaja dikkat | Panik yapmayın

Afetlere karşı Türkiye, yurt genelinde yapılacak tatbikata hazırlanıyor. 10 gün sonra gerçekleşecek tatbikata TV ve Radlo istasyonları ile elimizden düşmeyen cep telefonları da dahil edildi. İçişleri Bakanı Soylu, tatbikat öncesi vatandaşları uyardı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Soylu, 12 Kasım'da Türkiye'de saat 18.57'de tatbikat yapılacağını söyledi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu.


Soylu, 12 Kasım Düzce depreminin 23. yıldönümünde tatbikat yapılacağını duyurdu. 

HERKESE MESAJ GELECEK

Depremin gerçekleştiği saat 18.57'de başlayacak olan tatbikat için Soylu "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
12 KasımDepremDeprem TatbikatıSMS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırklareli Valisi Birol Ekici | Tek bir kuruşu israf ettirmem
Kırklareli Valisi Birol Ekici | Tek bir kuruşu israf ettirmem
Enver Aysever'in Demirören isyanı | Yatacak yeriniz yok
Enver Aysever'in Demirören isyanı | Yatacak yeriniz yok
Amasra faciası | 2 maden mühendisi tutuklandı
Amasra faciası | 2 maden mühendisi tutuklandı
Bizi nasıl bir karbon macerası bekliyor?
Bizi nasıl bir karbon macerası bekliyor?
Diyanet, cuma hutbesinde ne Cumhuriyet, ne de Atatürk var
Diyanet, cuma hutbesinde ne Cumhuriyet, ne de Atatürk var
Amasra Maden Faciası | 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
Amasra Maden Faciası | 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı!
Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüşecek
Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüşecek
İstanbullular depreme AKUT Vakfıyla hazırlanıyor
İstanbullular depreme AKUT Vakfıyla hazırlanıyor
Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Türkçe'nin gülümseyen yüzüydü
Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Türkçe'nin gülümseyen yüzüydü
Dükkânında 51 yıldır hiçbir şey satmadı | Zaman tüneli gibi bakkal
Dükkânında 51 yıldır hiçbir şey satmadı | Zaman tüneli gibi bakkal

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim