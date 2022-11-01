12 Kasım'da gelecek mesaja dikkat | Panik yapmayın

Afetlere karşı Türkiye, yurt genelinde yapılacak tatbikata hazırlanıyor. 10 gün sonra gerçekleşecek tatbikata TV ve Radlo istasyonları ile elimizden düşmeyen cep telefonları da dahil edildi. İçişleri Bakanı Soylu, tatbikat öncesi vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Soylu, 12 Kasım'da Türkiye'de saat 18.57'de tatbikat yapılacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu.



Soylu, 12 Kasım Düzce depreminin 23. yıldönümünde tatbikat yapılacağını duyurdu.

HERKESE MESAJ GELECEK

Depremin gerçekleştiği saat 18.57'de başlayacak olan tatbikat için Soylu "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.



