12 kasım sayıları | Koronavirüs 24 saatte 88 can aldı



Tüm uyarılar, alınan önlemlere rağmen koronavirüs yayılma hızı ürkütücü boyutlara ulaştı. Son bir gün içerisinde 88 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Pandemi ile mücadelede sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayanlara yönelik yeni yaptırımlar getirilirken, koronavirüs yayılma hızı yeniden korkutucu boyutlara yükseldi. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim." ifadelerine yer verdi.