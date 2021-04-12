12 Nisan koronavirüs raporu | 54 bin vaka, 243 can kaybı

Koronavirüs 12 Nisan raporu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakan Koca'nın basın toplantısından bir saat sonra yapılan açıklamada 243 vatandaşımızın vefat ettiği duyruldu.



Bilim kurulu toplantısının ardından 12 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybederken, yeni vaka sayısı ise 54 bin 562 oldu. Vaka sayısı ve can kaybında artış sürüyor.



Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 301 bin 68 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 671 kişiyle birlikte toplam 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi.

DÜN 50 BİN 678 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 237 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 548 yeni hastayla birlikte toplam 50 bin 678 vakanın tespit edildiğini ve 30 bin 194 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

AMERİKA'DAN YENİ AŞI AÇIKLAMASI

ABD'li ilaç firması Regeneron'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Regen-Cov adlı "antikor kokteylinin" enfeksiyona karşı yüzde 81 koruyuculuk sağladığı belirtildi.

'ANTİKOR KOKTEYLİ' İLACININ KORUYUCULUK ORANI BELLİ OLDU

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Regen-Cov’un 3. faz deneme sonuçlarının Kovid-19'a yakalanan hastalarda ilk haftada yüzde 72, sonraki haftalarda yüzde 93 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, Regen-Cov'un deri altından uygulanması halinde ise enfekte olmayanlarda Kovid-19'a yakalanma riskini yüzde 81 azalttığı ifade edildi.

Regen-Cov'un henüz Kovid-19 aşısı olmamış veya bağışıklık sistemindeki zayıflık nedeniyle aşının yeterli derecede etkili olmadığı yüksek riskli gruplar için önemli bir gelişme olduğuna işaret edilerek, ilacın aşılama ile daha geniş kesimlerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Regen-Cov doğal antikorları taklit eden iki ilacın bileşiminden oluşuyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ile ortaklaşa yürütülen ve 1500 kişi üzerinde klinik denemeleri yapılan Regeneron’un kokteylinin, bağışıklık sisteminin doğal olarak ürettiği antikorları taklit için tasarlanan iki ilacın bileşiminden oluştuğu kaydedildi.

Kasım 2020’de sadece kliniklerde acil kullanımına izin verilen ilaç, damardan verildiği için zaman alıcı ve uygulanmasının zor olması nedeniyle Kovid-19 tedavisinde çok tercih edilmemişti.

Regeneron'un söz konusu kokteyli, 2 Ekim 2020'de Kovid-19'a yakalandığını duyuran eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılmıştı.

