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12 şehidi hatırlamadılar | Gazze için toplandılar şeriat istediler

Türk Halkı, Kuzey Irak'ta can veren 12 şehidimizin yasını tutarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını protesto etmek için toplanan güruh, şeriat sloganları attı.

24 Aralık 2023 Pazar 20:15
12 şehidi hatırlamadılar | Gazze için toplandılar şeriat istediler






12 şehidi hatırlamadılar | Gazze için toplandılar şeriat istediler


İstanbul'da ellerinde hilafet bayrakları ile toplanan gerici güruh, Türk halkı 12 şehidinin yasını tutarken, Türk Ordusu Gazze'ye sloganları atarken, bazıları şeriat isteyen sloganlar attı. 

İstanbul’un ortasında ortaya çıkan skandal görüntülerin figüranları yine aynı çevreden. AKP'nin 45 gündür göz yumduğu gericiler Filistin’e destek yürüyüşü adı altında yaptıkları gösteride 'hilafet' çağrısı yaptı.

Geçen hafta Saraçhane’de dinci gruplar tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde ‘hilafet’ çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.

17 Aralık günü Saraçhane’de dinci gruplar tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde ‘hilafet’ çağrısı yapıldığı ortaya çıktı. 

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yapılan yürüyüşte kalabalık bir grup tarafından ‘Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet’ sloganlarının atıldığı görüntülendi. 

Söz konusu görüntüler sosyal medyada oldukça tepki topladı. 


 

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