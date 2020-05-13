13 Mayıs Koronavirüs raporu | Can kaybımız artmaya başladı, aman dikkat





Koronavirüs 13 mayıs rakamları açıklandı. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım servislerinde yatan vatandaşlarımızın sayısı binin altına düştü. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 143.114'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.952 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım."

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

Bu arada ölümcül virüs dünyada can almaya devam ediyor. Tüm dünya genelinde can kaybı sayısı 296 bin 647'ye yükseldi. ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 84 bin 491’e ulaştı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 494 artarak 33 bin 186'ya yükseldi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 31 bin 106'ya ulaştı.