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1453 projesi imar planları yeniden iptal edildi

Ali Ağaoğlu'nun dev reklam kampanyaları ile duyurduğu ve satışını yaptığı Fatih Ormanları kıyısına dikilen dev binaların yer aldığı 1453 Projesi için imar planları iptal edildi

31 Mart 2024 Pazar 08:12
1453 projesi imar planları yeniden iptal edildi







1453 projesi imar planları yeniden iptal edildi


Türkiye'nin en büyük toplu konut projesi olarak 7 yıl önce duyurusu yapılan ve satışına başlanan 1453 projesi tartışılmaya devam ediyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan davada geçen aylarda bilirkişi raporu yayımlanmıştı. Daha önce de imar planları altı kez iptal edilen projeye karşı hazırlanan yedinci plan da mahkemeden iptal aldı.

Renkli hayatıyla sık sık medyada gündem olan İş insanı Ali Ağaoğlu’nun Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle İstanbul Maslak’taki Fatih Ormanı’nın yanında, eski askeri alanda inşa ettirdiği 1453 projesinin imar planlarına ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 2012 yılının en büyük projelerinden biri olan Maslak 1453, 2016-2017 yılları arasında daire satışları yapmaya başladı.


Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek rakamlı toplu satışı yapılan proje ise uzmanlar tarafından sık sık eleştirildi. Yeşil alanları yok olan İstanbul’daki Fatih Ormanı’nın yanı başında yapılan projeye karşı birçok dava açıldı. Daha önce de imar planları altı kez iptal edilen projeye karşı hazırlanan yedinci plan da mahkemeden iptal aldı.

İLKELERE UYGUN DEĞİL

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan davada geçen aylarda bilirkişi raporu yayımlanmıştı. Raporda, imar planlarının şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığını belirmişti. Ayrıca, “Planlarda yoğunluk değerinin nasıl düşürüldüğüne ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. Belediye hizmet alanının ne amaçla kullanılacağı plan uygulama hükümlerinde belirlenmemiştir. Planlarda ‘özel üniversite alanı’ fonksiyonu yer almamasına karşın alanda özel üniversite alanı bulunmaktadır. Kişi başına düşen inşaat alanının 78 metrekare olarak belirlenmesi gerekçelendirilmemiştir” dendi. Raporun mahkemeye sunulmasının ardından imar planlarına ilişkin yedinci kez yürütmeyi durdurma kararı verildi. 

Anahtar Kelimeler:
1453Agaoğlu
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