15 yıl önce tankerle su veriliyordu | Şükrü Genç'ten ziyaret



Sarıyer Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, Maden Mahallesi sakinleri ile buluştu. “Bu mahalleye suyu getirip, musluğu ilk çevirdiğimiz günü hatırlıyorum” diyen Genç’in konuşmasında dikkat çeken bir diğer konu ise Sarıyerlilerin mülkiyet sorunu oldu.

Seçim kampanyasına tam gaz devam eden Sarıyer Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, Maden Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. “Buraya 15 sene önce geldiğimde çok büyük problemler vardı” diyerek sözlerine başlayan Genç, konuşmasında şu başlıklara değindi: “Buraların nereden nereye geldiğini anlatmanın haricinde sizler tüm bunları yaşayanlarsınız. Ben 94 - 99 yılları arasında meclis üyesiydim ve o dönemde buralara dair birtakım planlamalar vardı. Ben o dönemde de yerinde dönüşümü destekledim, bugün de bu davanın arkasındayım. Buraya geldiğimde elektriğin, kanalizasyonun ve suyun olmadığını hepimiz biliyoruz. Mahalleye suyu getirip musluğu ilk çevirdiğimiz günü hatırlıyorum. Öncesinde buraya tankerle su gelirdi. O günlerden bugünlere kadar hizmetlerimiz devam etti. Bu mahallenin benim için çok özel bir yeri var, bizimle yaşıt gibi. Buranın hikâyesini ezbere biliyorum. Siz buradaki mücadeleyi nasıl başlattıysanız çocuklarınız da bu bayrağı sizden alarak daha da ileriye götürecek, bundan hiç şüphem yok. Buralarda oturanlar, yaşayanlar sizlersiniz. Mülkiyet konusunda da gerçek sahipler sizlersiniz. Bunun çabası ve uğraşısı içerisindeyim. Bunun devamlılığını hep birlikte sağlamalıyız.”