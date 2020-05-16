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16 Mayıs Koronavirüs raporu | Güzel haberler geliyor

Koronavirüsle mücadelede can kayıplarımız azalıyor. Hastalığın yayılma hızı ve yoğun bakım ünitelerinde kalan vatandaşlarımızın sayıları da aynı oranda azalıyor.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:46
16 Mayıs Koronavirüs raporu | Güzel haberler geliyor

16 Mayıs Koronavirüs raporu | Güzel haberler geliyor


Türkiye'de son 24 saatte 1610 kişiye covid-19 tanısı kondu, 41 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 148 bin 067, can kaybı ise 4096 oldu. Tüm dünyada can kaybı akşam saat 20 itibarıyle 310 bin 821'e ulaştı. Halen yoğun bakımlarda kalan hasta sayısı ise 44 bin 835 olarak bildiriliyor.


Tüm dünyayı saran Koronavirüs salgınında Türkiye'nin can kaybı 4096'ya yükseldi. Bugün hayatını kaybeden vatandaşların yurttaşların sayısı 41 olarak açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika gelişmesi olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakım hasta sayısı ile yoğun bakıma giren hastaların ve hayatını kaybedenlerin oranında azalma olduğunu kaydetti. Bakan Koca, iyileşme hızında öngörülebilir bir yavaşlama olduğunu belirtirken 'Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım' ifadelerini kullandı.

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