18 Nisan sayıları | Koronavirüs sayısı azalıyor, can kaybı artıyor





Son dakika koronavirüs 18 nisan tablosu, Sağlık Bakanlığı 18 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 55 bin 802 yeni vaka tespit edilirken, 318 kişi hayatını kaybetti. Can kaybında korkutan artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 301 bin 243 test yapıldı. Semptom gösteren 3 bin 101 kişiyle birlikte toplam 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 318 kişi hayatını kaybetti.

DÜN 62 BİN 606 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün 288 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 973 yeni hastayla birlikte toplam 62 bin 606 vakanın tespit edildiğini ve 52 bin 184 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İLLERE GÖRE DURUM NEDİR?

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olmayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım."

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

İstanbul'da 920,57,

Ankara'da 534,14,

İzmir'de 351,97 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

