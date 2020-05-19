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19 Mayıs 1919 | Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün

Anadolu topraklarını işgal eden emperyalist güçlere karşı, milli direnişin fitilinin 101 yıl önce ateşlendiği Samsun, özgürlüğün sembolü oldu...

19 Mayıs 2020 Salı 02:05
19 Mayıs 1919 | Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün

19 Mayıs 1919 | Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün



Türk milletini, varlığına, egemenliğine ve İslam'ın kayıtsız şartsız Anadolu topraklarından sökülüp atılmasına atfedilen Sevr Antlaşması'na karşı verilen mücadele 101 yıl önce bugün resmen başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'da başlayan özgürlük mücadelesinde Samsun'un yeri oldukça büyüktür. 
19 Mayıs kutlamaları, ilk olarak 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 1935 yılında Atatürk Günü Bayramı olarak kutlanmıştır. Daha sonra bu etkinlik Atatürk'ün isteğiyle Gençliğe Armağan Edilen ilk bayram olarak Gençlik ve Spor Bayramı olarak 1981 yılına kadar devam etmiştir. 12 Eylül askeri darbesinin ardından bayramın adı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirilmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin ardından 101 yıl geçti. Tüm yurtta büyük coşku ve minnetle anılan 19 Mayıs bayramı için gönderebileceğiniz kutlama mesajlarını ve en güzel şiirleri sizler için derledik. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene pandemi nedeniyle sokaklarda ve alanlarda kutlanamayacak olan 19 Mayıs evlerde kutlanacak. Sizer de bu özel günde 19 Mayıs mesajlarını ve sözlerini sevdiklerinize yollayabilirsiniz. İşte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve şiirleri…

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir. K. Atatürk 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.


Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 101.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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