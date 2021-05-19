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19 Mayıs coşkusu kısıtlama dinlemedi

Ellerinde meşalelerle ve Türk Bayraklarıyla yüzlerce gencin katıldığı yürüyüşte coşku bağımsızlık ateşinin yakılmasıyla doruğa çıktı

19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:07
19 Mayıs coşkusu kısıtlama dinlemedi


Lüleburgaz’da bağımsızlık ateşi hiç sönmeyecek

Lüleburgaz Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Bağımsızlık Yürüyüşü” büyük bir coşkuya sahne oldu. Ellerinde meşalelerle ve Türk Bayraklarıyla yüzlerce gencin katıldığı yürüyüşte coşku bağımsızlık ateşinin yakılmasıyla doruğa çıktı. Yürüyüş öncesi konuşma yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, “Bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyecek. 19 Mayıslar ve ulusal bayramlarımız büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam edecek” dedi. 


Lüleburgaz Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuyla sürüyor. Sosyal medyadan da yayınlanan etkinliklerin yanı sıra 18 Mayıs akşamı düzenlenen “Bağımsızlık Yürüyüşüne” korona virüs salgını bile engel olamadı. Kongre Meydanı’ndan başlayan bağımsızlık yürüyüşü Edirne Bayırı’nda bağımsızlık ateşinin yakılmasıyla sona erdi. Yürüyüş, Lüleburgaz Belediyesi’nin sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlandı. Yürüyüşe Başkan Gerenli’nin yanı sıra Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Mehmet Kurugül, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri, Lüleburgaz mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yüzlerce genç katıldı. 

Marşlar eşliğinde yürüdüler

Türk ulusunun Ulu Önder Atatürk’ün liderliğinde emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 102’nci yılında, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku hakim oldu. Lüleburgaz’da gelenekselleşen bağımsızlık yürüyüşüne geçen yılki kısıtlamaların ardından bu yıl yoğun bir katılım gerçekleşti. Ellerinde meşalelerle, marşlarla Kongre Meydanı’ndan yola koyulan Cumhuriyet sevdalısının yolculuğu Edirne Bayırı’nda son buldu. 

“Bağımsızlık ateşi hiç sönmeyecek”

Program öncesi konuşma yapan Başkan Gerenli, 19 Mayıs’ın Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı için önemli bir tarih olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini Samsun’da yaktığını hatırlatarak, “ ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Atamızın izinden yürüyoruz. Lüleburgaz olarak her sene olduğu gibi bu sene de Kongre Meydanı’ndan Edirne Bayırı’na aynı azim ve kararlılıkla yürüyerek bağımsızlık ateşimizi bir kez daha yakacağız. Bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyecek. 19 Mayıslar ve ulusal bayramlarımız büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam edecek” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 19.05.2021 14:11
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Lüleburgaz
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