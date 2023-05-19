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19 Mayıs Ruhu geri dönecek mi? | İmamoğlu isyan etti

Son 20 yıldır Milli Bayramları çelenk koyma dörenleriyle geçiştiren AKP'nin Cumhuriyet değerlerine yönelik duyarsızlığı, vatandaşı çileden çıkarırken, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu Taksim'de konuştu.

19 Mayıs 2023 Cuma 12:31
19 Mayıs Ruhu geri dönecek mi? | İmamoğlu isyan etti


19 Mayıs Ruhu geri dönecek mi? | İmamoğlu isyan etti


Milli Bağımsızlık Mücadelesi'nin fitilini ateşleyen 19 Mayıs 1919 Samsun çıkarmasının üstünden 104 yıl geçti. Cumhuriyet'e uzanan büyük mücadelenin en önemli yıl dönümü AKP iktidarları ile değişik bahaneler öne sürülerek önce salonlara ardından da unutturulmaya çalışıldı. Çelenk koyma törenleri ile geçiştirilen, unutturulmaya çalışılan milli bayramların yıl dönümleri milyonlarca yurttaş tarafından özlemle yad edilirken, gelinen noktaya da tepkiler yükseliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs töreninin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Olamaz. Bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa, burada büyük bir eksiklik vardır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BU PESPAYE DÜZENİN DÜZELTİLMESİ ŞART"

Milli bayramlar için yapılan törenlerin sıradanlaştırıldığını ve devletin üzerine düşeni yapmadığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben hiçbir kurumu ve makamı küçümsemiyorum asla, elinden geleni yapan kurum yöneticileri var. İstanbul'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Olamaz. Bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa, burada büyük bir eksiklik vardır.

O dönemde bu işin FETÖ'cü anlayışla devlete dayatıldığı konusunda net tespitler var. Ama sonrasında bu işi düzeltmek yerine, bayramları anlamlı bir biçimde yaşatılması konusunda insanlarımızın daha üst seviyede, devletin en tepesinden hepimiz de içinde, kol kola omuz omuza olma duygusunu yaratmak adına, statükocu bir kafa ve anlayışla bayramları kısırlaştırma, sadeleştirme hatta neredeyse öylesine bir çelenk töreni yapalım, spor il müdürü koysun gidelim, sonra bir yerde girelim bir salona 3-4 okul gösteri yapsın gidelim. Bu değil. Milli bayramlar Diyarbakır'da da, Trabzon'da da, Adana'da da Eskişehir'de de gençleri bir araya getirecek. Ama biz bayramları sıradanlaştırıyoruz.

Bu milletin 2 dini, 4 milli bayramı vardır. Milletin neredeyse yüzde 99'unu kapsar. Böylesi kapsayıcı törenlerin bu şekilde hala düzeltilmeden devam etemsini kasıtlı buluyorum, anlamsız buluyorum. Bu pespaye bir düzendir ve düzeltilmesi şarttır.

"KORSAN ÇELENK TÖRENİ YAPIYORUZ"

Şu anda devletin Spor İl Müdürlüğünün çelenk töreni sonrasında, bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz. Korsan bir çelenk töreni yapıyoruz. Devletin hiçbir görev talimatında yok.

Biz bu töreni yaparken 3-4 sene hırpalandık, çelenklerimiz koyulmadı. Sonra baktılar ki; bunlar direniyor vazgeçmiyor, şimdi korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor, sadece izleniyor. Devletimizin bazı kurum görevlileleri de, gördüğünüz gibi törenden sonra çekilip gidiyorlar; biz kalıp devam ediyoruz.

Ayıptır, yazıktır. Lafa gelince başka türlü, uygulamaya gelince başka türlü davranışı bu milletimizi teraziye koyar ve tartar. Ama biz tartsın da istemiyoruz, bu düzelsin istiyoruz."

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19 MayısİBBEkrem İmamoğlu
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