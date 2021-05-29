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19 Mayıs'ta yalın ayak yürümüştü | 90'lık Emirzade nineye bayraklı ziyaret

Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs törenleri sırasında Lüleburgaz'da elinde bayrakla yürüyen Emirzade nine bugün Başkan Gerenli'yi evinde ağırladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:57
19 Mayıs'ta yalın ayak yürümüştü | 90'lık Emirzade nineye bayraklı ziyaret

19 Mayıs'ta yalın ayak yürümüştü | 90 yaşındaki Emirzade nineye bayraklı ziyaret

 
Lüleburgaz’da düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarında elinde Türk Bayrağı’yla yalın ayak koşan 90 yaşındaki Emirzade Tekin’i Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ziyaret etti. Başkan Gerenli’nin Türk Bayrağı ve Atatürk portresi hediye ettiği Emirzade nine Atatürk’ün portesini öperken gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada Başkan Gerenli Emirzade nineye onu her zaman ziyaret edeceği sözünü verdi.

Lüleburgaz’da geçtiğimiz 19 Mayıs kutlamalarında, belediyenin kutlama aracını görünce elinde Türk Bayrağı’yla yalın ayak bir şekilde kutlamalara koşarak tüm Türkiye’yi duygulandıran 90 yaşındaki çınar Emirzade Tekin ile Başkan Gerenli bir araya geldi. Başkan Gerenli’yi evinin dört bir yanını süsleyen Türk Bayraklarıyla karşılayan Emirzade Tekin, herkesi duygulandırdı. 

“Pabuç giysem töreni kaçıracaktım”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bağımsız olduğunu söyleyen Emirzade Tekin, bu nedenle milli bayramları hiçbir zaman kaçırmadığını söyledi. Lüleburgaz Belediyesi’nin kutlama araçlarının sesini duyduğunda yerinde duramadığını kaydeden 90’lık çınar, “Pabuç giysem töreni kaçıracaktım. Ben de çorapla gittim oraya kadar” dedi. 

“Sizleri görünce moralim yükseliyor”

Emirzade ninenin tam bir Cumhuriyet kadını olduğunu söyleyen Başkan Gerenli de, “Sizleri görünce çok iyi oluyorum. Moralim çok yükseliyor. O zaman kendime diyorum ki, ‘Murat. Çalış. Mücadele et. Emirzade teyze gibiler bu ülkeye sahip çıkıyor. Sen de görevini en iyi şekilde sonuna kadar yap’” diye konuştu. 

“Atatürk resmini görünce gözyaşlarını tutamadı”

Buluşmanın sonunda ise Başkan Gerenli, Emirzade nineye Türk Bayrağı ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini hediye etti. Emirzade nine Atatürk portresi ile Türk Bayrağı’nı gördüğü anda gözyaşlarını tutamazken, Ata’ya olan minnetini onun resmini öperek gösterdi. 
 

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