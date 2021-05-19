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19 Mayıs, yurt genelinde törenlerle kutlanıyor

19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:25
19 Mayıs, yurt genelinde törenlerle kutlanıyor

19 Mayıs, yurt genelinde törenlerle kutlanıyor

Borusan Spor Kulübü’nden, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na Özel Etkinlikler

Borusan Holding, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Borusan Spor Kulübü ile pandemi döneminde zihinsel, ruhsal ve fiziksel bütünlüğü sağlayarak dengede kalmak adına #BSKileDengedeKal mottosuyla etkinlik düzenliyor. 

Çevrim içi olarak gerçekleşecek etkinlik spor yayınıyla başlarken günün devamında canlı yayın söyleşileri, alanında önemli sporcuların ilham veren hikayeleriyle devam edecek.

2014 yılında kurulan ve 13 branş ve 15 takımla sporun pek çok alanında faaliyet gösteren Borusan Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özelinde online bir etkinlik düzenliyor.

Geçtiğimiz yıl #BSKileEvdeHareketeGeç diyerek pandemi sürecinde etkinliklerini sürdüren Borusan Spor Kulübü, bu sene ise #BSKileDengedeKal mesajıyla herkesi evde, işyerinde veya hibrid çalışma modelinde “dengede kalmaya” davet ediyor. Pandemi süreci sebebiyle evlerde olduğumuz ve hareketlerimizin kısıtlandığı, beslenme alışkanlıklarımızın değiştiği ve rutinlerimizin alt üst olduğu bu dönemde dengede kalmak büyük bir özveri gerektiriyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı olabilmek için dengenin bulunması gerektiğine inanan Borusan Holding, Borusan Spor Kulübü ile bu dengeyi bulmada yardımcı oluyor.

İlham veren hikayeler paylaşılacak

Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve milli mücadelenin de başladığı gün olan 19 Mayıs’ın önemine de değinilecek olan etkinlikte Borusan Holding’in spora ve sporcuya dair çalışmalarından bahsedilecek. Borusan Holding’in Youtube kanalında canlı spor yayınıyla başlayacak olan 19 Mayıs #BSKileDengedeKal etkinliğinde, devam eden saatlerde canlı yayınlar ve söyleşiler gerçekleştirilecek, ilham veren hikayeler paylaşılacak. Moderatörlüğünü Tuluhan Tekelioğlu’nun üstleneceği etkinlikte “denge” temasına istinaden Mindfulness ve Meditasyon Eğitmeni Deniz Bağan dengede kalmanın önemine vurgu yapacak. İlham veren sporcu hikayelerinde ise Borusan Otomotiv Motorsport Takımı, Milli tekvandocu İrem Yaman, Milli Cimnastik Sporcusu Doğukan Büyükarslan ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı Eski Kaptanı, Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ile söyleşiler gerçekleştirilecek.

#BSKileDengedeKal etkinliği Borusan Holding’in Youtube hesabından canlı olarak izlenebilecek: https://www.youtube.com/user/borusanholding 

Program Akışı:

11:00-12:00 Borusan BSK ile #DengedeKal Spor Etkinliği (Eğitmen Emrah Bayraktar) 

13:00-13:05 Tuluhan Tekelioğlu (Açılış-Moderatör)

13:05-13:20 Mindfulness ve Meditasyon Eğitmeni Deniz Bağan (Dengede Kalmak Neden Önemlidir?)

13:20-13:40 İlham Veren Sporcu Hikayeleri: Borusan Otomotiv Motorsport Takımı ile söyleşi

13:40-13:55 İlham Veren Sporcu Hikayeleri: Milli Tekvandocu İrem Yaman ve Milli Jimnastik Sporcusu Doğukan Büyükarslan

13:55-14:15 İlham Veren Sporcu Hikayeleri: Türkiye A Milli Basketbol Takımı Eski Kaptanı, Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ile söyleşi

Anahtar Kelimeler:
Borusan19 Mayıs
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