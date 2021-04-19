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19 Nisan koronavirüs verileri açıklandı | 341 can kaybı var

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 55 bin yeni vaka görüldü. Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 19:44
19 Nisan koronavirüs verileri açıklandı | 341 can kaybı var

19 Nisan koronavirüs verileri açıklandı | 341 can kaybı var


Türkiye'nin dört bir yanından can kaybı haberleri geliyor. Sağlık Bakanlığı 19 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 341 can kaybı, 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi.

BİR GÜNDE 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

SEFER SIRASINDA YAKALANDI

Bu arada Kırıkkale'de 20 yolcunun bulunduğu otobüste yapılan 'HES kodu' sorgusunda 'riskli' grubunda olduğu tespit edilen şoför, 4 bin 50 lira ceza uygulandıktan sonra karantinaya alındı.

Koronavirüsü (Covid-19) değerlendirme haritasına göre, kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, pozitif vaka artışının önüne geçmek için denetimler sürüyor.

Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kişilerin ‘HES kodu' sorgulaması yapıldı.

Ankara, İzmir ve Uşak illerine sefer yapan otobüste 20 yolcuyu taşıyan şoför Güven T.'nin HES kodu sorgusunda riskli grubunda olduğu tespit edildi.

Annesinin pozitif olmasından dolayı evde izolasyonda olması gereken Güven T., İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi. Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. 

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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