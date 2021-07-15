195 gün sonra görevden alındı | Geride enkaz bırakıp gitti

Dünya akademi çevreleri ile milyonlarca insanın aklında üniversite kapısındaki kelepçe, yerlerde sürüklenen gençler, hapis cezaları, terör örgütü üyeliğiyle yaftalanan yüzlerce öğrenci ve akademisyen, joplanan şiddete maruz bırakılan öğrenciler çocuklarını okula göndermekten korkan anneler ve babalar Melih Bulu ile birlikte kalacak. 195 gün boyunca Türkiye gündemini gereksiz bir yere işgal eden Melih Bulu gece yarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle görevinden alınırken, haksız atamaya karşı yürütülen protesto gösterilerinde çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten atandı. Ayrıca, YÖK tarafından rektörlük adaylığı için başvuru ilanı açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı. Atandığı günden bu yana Boğaziçili akademisyenlerin ve öğrencilerin protestolarına hedef olan Bulu, hakkındaki eleştirilere verdiği yanıtlarla da gündem olmuştu. İntihal suçlamalarını “Bütün dert tırnak içine almamış olmam. Bizim önümüzde böyle yapılacak diye bir format da yoktu” sözleriyle yanıtlayan Bulu, iktidara yakın olduğuna yönelik eleştirilere karşılık olarak da “Siyasete CHP’de başladım” demişti. Bulu’nun Metallica dinlediğini söylemesi de sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.. Melih Bulu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karar ile görevden alındı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alınan Bulu'nun yerine herhangi bir atama yapılmadı.

195 GÜN SONRA GÖREVDEN ALINDI

Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Üniversitedeki protestolar aylardır devam ediyordu.

Melih Bulu, 195 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınırken, henüz yerine herhangi bir atama yapılmadı.

ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇE

BULU: ORADA PRAFİK ÇÖZÜM VAR

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Bulu'nun atanmasının ardından çeşitli protesto gösterileri düzenledi. Ocak ayı başındaki gösterilerde üniversite kapısına vurulan kelepçe tepki çekmişti. Öğrencilerin gözaltına alındığı olayların ardından Habertürk TV'ye konuşan Bulu, kelepçe için "pratik çözüm" ifadesini kullanmıştı:

"Orada çok pratik bir şey var. Çünkü kapı kırıkmış. Çok fazla şey olduğu için, kapıyı tutturmak için kelepçe takmışlar. Polis amirinin çözümüymüş. Tabii ki Boğaziçili olmayan öğrencilerin güney kampüse girmeleri, 150 yıllık binalara zarar verebilir, bunu kontrol edemeyiz."

ELEKTRONİK KELEPÇE İLE EV HAPSİ

Yine Ocak ayı başındaki gösterilerde gözaltına alınan öğrencilere elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verilmesi kararı da tartışma yaratmıştı. Öğrencilerin, kelepçeli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak tepkilerini sürdürmesi de dikkat çekmişti.

Protestoların kampüs çevresinini dışına da yayılmasının ardından Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy'de kaymakamlıklarca gösteri yasağı uygulanmıştı. Türkiye'deki diğer üniversitelerde de irili ufaklı gösteriler düzenlenmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasına sırtını dönerek açıklama yapan akademisyenler, Bulu’nun tezlerindeki intihal iddialarını gündeme getirmişti. Açıklamada, "Üniversitemizdeki tüm birim, fakülte ve enstitülerin müdür ve koordinatörleri seçimle göreve gelmelidir" vurgusu yapılmıştı.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden (İngiltere) doktora derecesini aldı. 1993–1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent oldu. 1996'da doçentliğe yükseltildi. 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi'ne (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu. Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise Prof. Dr. İnci'nin iki uluslararası patenti bulunuyor.

MELİH BULU KİMDİR?

Prof. Dr Melih Bulu 15 Ağustos 1970 tarihinde Kırıkkale'de doğdu. Finans alanında doktorası bulunan Melih Bulu'nun ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır.

Bulu, İstanbul Şehir Üniversitesinde İşletme Bölüm Başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi Kurucu Rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi Rektörü (2020) olarak görev yaptı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Bulu, 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.



