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2 Aralık | Koronavirüse 193 can daha aldı

Son 24 saat içerisinde yapılan 183 bin 624 testten 31 bin 923'ü pozitif çıkarken, hasta sayısı 6 bin 690 oldu. 193 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

02 Aralık 2020 Çarşamba 19:17
2 Aralık | Koronavirüse 193 can daha aldı

2 Aralık | Koronavirüse 193 can daha aldı

Türkiye genelinde son 24 saat içerisinde koronavirüse bağlı can kaybı sayısı 193 olarak açıklandı. 

Kapalı alan kullanımının artmasına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı kalabalık yerlerden uzak durulması çağrısını yineledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var.

Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" dedi.

2 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.

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