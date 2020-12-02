2 Aralık | Koronavirüse 193 can daha aldı
Türkiye genelinde son 24 saat içerisinde koronavirüse bağlı can kaybı sayısı 193 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var.
Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" dedi.
2 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.