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2 büyük depremde can kaybımız 1541'e yükseldi

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dalgalarından birine maruz kaldı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 1541'e yükseldi

06 Şubat 2023 Pazartesi 18:22
2 büyük depremde can kaybımız 1541'e yükseldi

2 büyük depremde can kaybımız 1541'e yükseldi


Deprem bölgesinden her dakika yeni acı haberleri geliyor. Can kaybı ve yaralı sayısı, kaldırılan her enkazda artıyor. Bölgeden gelen son dakika haberine göre halen çok sayıda köy ve mahalleye erişim ulaşım sağlanmadı. AFAD ise Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde 1498 can kaybı olduğunu, 8 bin 533 kişinin yurttaşın yaralandığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bilgisine göre sabah saat 04.17'de Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre depremde 1498 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 533 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme: 06.02.2023 19:16
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