20 Nisan, can kaybı da vaka sayısı düşmüyor





Son dakika haberi, 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı ve vaka sayısında korkutan artış.. Son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti. 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı .İşte 20 Nisan 2021 tablosunda sayısal bilgiler.

BİR GÜNDE 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DÜN 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.