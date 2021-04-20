20 Nisan, can kaybı da vaka sayısı düşmüyor
Son dakika haberi, 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı ve vaka sayısında korkutan artış.. Son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti. 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı .İşte 20 Nisan 2021 tablosunda sayısal bilgiler.
BİR GÜNDE 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DÜN 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.