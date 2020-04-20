

20 Nisan Koronavirüs Raporu | 13 bin 430 vatandaş iyileşti



Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2140'a yükseldi, vaka sayısı ise 90 bin 980 oldu. Türkiye genelinde son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti.



Koronavirüs 20 Nisan sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından duyurduğu rakamlara göre bugün 123 vatandaşımız hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 4674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 90 bin 980, can kaybı 2140 oldu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız

COVID-19 İle Mücadelede Evde Alınabilecek Önlemler Hayat Kurtarabilir

Koronavirüs (COVID-19), bulaşma hızı nedeniyle insanları endişeye sürüklerken, özellikle hastalığı evde geçiren insanlarda bulaştırma endişesi daha da artıyor. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilere göre evde alınabilecek bazı temel önlemlerle hastalığı başkalarına bulaştırma riski en aza indirilebilir. Evdeki izolasyonun yanı sıra COVID-19’a karşı bir eylem planı oluşturup koruyucu tedbirler ile hastalığa yakalanma ihtimali de ortadan kaldırılabilir.

Ailesi ile birlikte yaşayanlar şüphe durumunda kendini izole etmeli

Hasta aile bireyi ile sadece bir kişinin ilgilenmesini sağlayın. Belirleyeceğiniz kişinin mümkünse herhangi bir kronik hastalığı olmamasına dikkat edin.

Ortak kullanım alanlarının kullanımına dikkat edin, mümkünse ortak olarak kullanmayın ve hastanın diğer aile bireyleri ile aynı tuvaleti kullanmamasını sağlayın. Eğer ortak kullanılmak durumunda ise her kullanımdan sonra dezenfekte edin.

Hastayı iyi havalandırabileceğiniz ve tek başına kalacağı bir odaya yerleştirin.

Ortak kullanım alanlarını daima düzenli aralıklarla havalandırın. Kapı kolları, ışık düğmeleri gibi sık temas edilen yüzeyleri dezenfekte edin.

El hijyenine özen gösterin. Özellikle hastayla temastan sonra veya hastanın sık dokunduğu herhangi bir yüzeyle temastan sonra, yemek hazırlamadan önce ve sonra, yemekten önce, tuvaleti kullandıktan sonra sık sık ellerinizi yıkayın.

Hastanın odasını temizlerken maske ve eldiven kullanın.

Hastanın yatak çarşafları, havluları, pijamaları gibi tekstil ürünlerini, 60-90°C'de düzenli aralıklarla normal çamaşır deterjanı ile yıkayın.

Hastanın odasında kullanılmış yüz maskeleri ve diğer atıklar için bir atık torbası bulundurun.

Hasta tamamen iyileşene kadar hiçbir ziyaretçiyi eve kabul etmeyin.

Hastanın mutlaka medikal maske takmasını sağlayın ve evdeki diğer aile bireylerine hastalığın geçme riskini azaltın. Kullanılan maskenin günde en az 1 kez değiştirilmesini sağlayın. Maskeyi takmakta zorlanan kişilerin odaları daha sık havalandırılmalı, öksürürken veya hapşırırken çok daha dikkatli olmaları ve el hijyenini daha sık tekrarlamaları sağlanmalı.

Eylem planı ve önleyici tedbirler süreci daha kolay atlatmanızı sağlar

Evdeki izolasyonun yanı sıra COVID-19’a karşı bir eylem planı oluşturup koruyucu tedbirler ile hastalığa yakalanma riskini en aza indirebilirsiniz.

Eğer yalnız yaşıyorsanız telefon veya e-mail yolu ile aileniz ve arkadaşlarınızla irtibat halinde olun ve olası bir durumda ulaşabileceğiniz kişilerin telefonunu liste haline getirin.

Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.

Tıbbi yardım almak haricinde hasta hissettiğinizde evden dışarı çıkmayın.

Öksürürken ve hapşırırken dirsek içini veya peçeteyi kullanın ve daha sonra ellerinizi yıkayın.

Tezgâh, kapı kolları, masalar gibi sık temas edilen yüzeyleri günlük olarak temizleyin.

Ellerinizi sık sık en az 20 saniye su ve sabunla yıkayın.

Elleriniz gözle görünür şekilde kirlendiğinde su ve sabunla yıkamaya özen gösterin.

Ellerinizi yıkamadan elinizle yüzünüze temas etmeyin.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, kendinizi diğer aile bireylerinden izole edin ve odanızdan çıkmayın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, evde de diğer aile bireylerini korumak için maske kullanın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ev halkıyla kişisel eşyalarınızı paylaşmayın.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.