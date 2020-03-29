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20 polis memuru koronavirüse yakalandı

Türkiye genelinde koronavirüse kkarşı verilen amansız mücadelede canını dişine takarak görev yapın 20 kadar güvenlik görevlisinin Covid-19 tedavisi gördüğü açıklandı.

29 Mart 2020 Pazar 21:28
20 polis memuru koronavirüse yakalandı


20 polis memuru koronavirüse yakalandı



Günlerdir açık alanlarda vatandaşları koronavirüse karşı uyaran, önlemleri artıran güvenlik personeli de covid-19'a karşı önemli risk taşıdığı ortaya çıktı.  Konuyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, Türkiye'de koronavirüse yakalanan 20 civarında polis olduğunu duyurdu.


Koronavirüs salgını Türkiye'de giderek etkisini artırırken polisler de bu süreçte yoğun mesai harcıyor. Bakan Soylu, bugüne kadar 20 civarında polisin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Programın başında Özdemir, ABD'de koronavirüse yakalanan polisler olduğunu belirtip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Güvenlik teşkilatından Koronavirüse yakalanan var mı?" sorusunu yöneltti.

"İYİLEŞENLER DE VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu soruya şu cevabı verdi: "Var hem semptomları olan var hem de bir takım temaslardan dolayı olan mensuplarımız var şu anda sayısı 20 civarında. Bunlardan iyileşenler de var. Arkadaşlarımızın sahada olması ve görevlerini devam ettirebilmeleri bizim için çok önemli. Ülke açısından da çok önemli. Birçok işlemi güvenlik güçleri üzerinden yürütmeye çalışıyoruz."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre ülkemizde 9 bin 217 koronavirüs hastası var. Bu hastalardan 568'inin tedavisi yoğun bakımda devam ederken 394 hasta ise entübe durumda. 105 hasta taburcu olurkenhayatını kaybeden hasta sayısı ise 131'e yükseldi.

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