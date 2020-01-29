

2020 Hac fiyatları kişi başına konaklama ücreti açıklandı

2020 yılının ilk hacı kafilesi 22 Haziran tarihinde kutsal topraklara gitmek için yola çıkacak. Hacı adaylarının merakla beklediği 9 Ocak Hac Kura Çekilişi tarihi kadar önemli ve beklenen bir bilgi de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirleyeceği hac fiyatlarında kişi başı konaklamanın alt sınır ücretleri.

Diyanet’in belirlediği ücretler oda tipi konaklama ve otel tipi konaklama için alt sınırlarda da üst sınırlarda da değişiklik göstermektedir.

Oda tercihli konaklama fiyatında tek kişi için alt sınır 15.950 SAR olarak belirlendi. Otel tipi konaklama fiyatlarında ise alt sınır 24.000 SAR olacak.

Hac ibadetinde daha küçük kafilelerle özel hizmetlerden yararlanmak, ulaşım ve konaklama seçeneklerini daha üst seviyelerde değerlendirmek isteyenler ise hac yolculuğu için acenteleri tercih ediyor.

Ebrar Turizm olarak bizler de hac vazifesinde en kaliteli hizmetleri en avantajlı seçeneklerle sunuyoruz.

Önemli Tarihler:



2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilmiş ve ilan edilmişti.

13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak olan hac kesin kayıtları 27 Ocak Pazartesi gününe kadar uzatıldı. 27 Ocak Pazartesi yani bugün, hac kesin kayıtlarının son günü oldu.

Hac gidiş dönüşleri seçilen programa göre, genel anlamda 4 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Oda Tercihli Konaklama Türü

Oda tercihli konaklama alanıyla Ebrar Turizm iştiraki Mealtur ilgilenmekte ve en özel hizmetleri en uygun fiyatlara sunmaktadır.

Mekke’de Harem-i Şerif’e en 2-3 Km. mesafedeki hac otelinde;



klimalı, oda içi özel banyolu ve tuvaletli, 24 saat oda servisli, tercihe göre 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yapılmaktadır.

Medine’de ise Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafedeki otellerde, oda içi özel banyo ve tuvaletli, klimalı ve 24 saat oda servisli, tercihe göre 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yapılmaktadır.

Sabah ve akşam yemekleri tabldot usulü, öğle yemeği ise kumanya paketi şeklinde sunulmaktadır.

Hac programları Kısa Hac Programı (17-20 Günlük) ve Uzun Hac Programı (30-35 Günlük) şeklindedir.

Tüm bunların yanı sıra Arafat’da yüksek ve klimalı çadır hizmeti, kurban bedeli, uçak biletleri, Suudi Arabistan’daki tüm transferler, seyahat sigortası, vize işlemleri, Mealtur rehberlik hizmeti ve daha birçok hizmet program fiyatlarına dahildir.

Otel Tipi Konaklama Türü

Otel tipi konaklama türü, daha çok VIP hizmetleri kapsayan ve Ebrar Turizm tarafından en iyi ve ayrıcalıklı hizmetlerin sunulduğu konaklama türüdür.

Mekke’de 150 mt. Yakınlığındaki lüks / standartların üzerinde otellerde / 4 – 5 yıldızlı otellerde konaklama yapılmaktadır.

Medine’de ise 50 mt. Ya da 100 mt. Yakınlığındaki lüks otellerde konaklama yapılmaktadır. · 22 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında, 14 gece 15 gün şeklinde konaklama yapılmaktadır.

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe şeklinde sunulmaktadır.

Transferler özel ve yüksek standartlı otobüslerle gerçekleştirilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra Arafat’da yüksek ve klimalı çadır hizmeti, kurban bedeli, uçak biletleri, Suudi Arabistan’daki tüm transferler (özel otobüsler ile), seyahat sigortası, vize işlemleri, Ebrar Turizm rehberlik hizmeti ve daha ayrıcalıklı birçok özel hizmet program fiyatlarına dahildir.