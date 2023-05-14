2023 seçim sonuçları | Vatandaş sonuçlara kilitlendi



Türkiye 13. cumhurbaşkanını ve 28. dönemde TBMM’de görev yapacak 600 milletvekilini belirlemek üzere tercihini ortaya koydu. Tarihi seçimlerde sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve oy sayımına geçildi. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girerken, yarışın güvenilir kamuoyu yoklamalarında favori görülen Millet İttifakı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı adayı AKP lideri Tayyip Erdoğan arasında geçmesi öngörülüyor. Tüm Türkiye sandıktan gelecek ilk sonuçlara kilitlenmiş durumda... YSK Başkanı Yener'den gelen açıklamaya göre, seçim yasakları kalktı.

Yurt genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurtdışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurtdışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.

Yurtdışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, diğer oylarla eşzamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

SIRADA BEKLEYENLER OYLARINI KULLANACAK

Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

YASAK BİTENE KADAR SONUÇLAR AÇIKLANMAYACAK

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.



İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu sandıkların kapanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek" dedi.