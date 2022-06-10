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2051 yıllık anıta, şirketin adını yazmışlar

İstanbul Sultanahmet’te şehrin en eski anıtı olarak bilinen 2051 yıllık Yılanlı Sütun’u 15 yıl önce restore eden şirketin adının yazıldığı ortaya çıktı.

10 Haziran 2022 Cuma 06:55
2051 yıllık anıta, şirketin adını yazmışlar

2051 yıllık anıta, şirketin adını yazmışlar


Restorasyon skandallarına her gün bir yenisinin daha eklendiği İstanbul'da, 2 bin yıldan günümüze ulaşan Yılanlı Sütun'a şirketin adının yazıldığı ortaya çıktı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Burmalı Sütun'a 2007'deki restorasyon sırasında şirket ismi yazıldığını belirtti. "Ne desem boş" diyen Polat, eserin restore edileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Burmalı Sütun'a "Sur AŞ 2007" yazının kazıldığını açıkladı. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Mahir Polat, 2 bin 501 yıllık Burmalı Sütun'a dönemin İBB müteahhidi tarafından restorasyon sırasında “Sur AŞ 2007” yazıldığı belirtti. 

Polat, paylaşımında "Ne desem boş. 2501 yıl önce 31 Sparta şehir devleti düşmanı Perslilerin kılıç ve kalkanlarını eritip üstüne de isimleri kazıtarak Burmalı Sütun’u yaptılar. 2007 yılında dönemin İBB müteahhidi de herhalde buna imrenip anıta kendi adını kazımış: Sur AŞ 2007" ifadelerine yer verdi.


Burmalı Sütun'un restore edileceğini belirten Polat, yazıyla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili Twitter üzerinden anket başlattı.

İSTANBUL’UN EN ESKİ ANITI

İstanbul'un Sultanahmet semtinde yer alan Hipodrom’dan kalan, birbirine dolaşmış üç piton yılanının tasvir edildiği bronzdan yapılmış Antik Yunan anıtı, İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıtı olarak biliniyor.

29 boğumu günümüze ulaşan bronz sütun, MÖ 479’da Pers ordusu karşısında birleşen Yunan şehirlerinin kazandığı zafer anısına yapılmış ve Delfi’deki Apollo mabedine dikilmişti.

Günümüze 5 metrelik bölümü gelebilen eserin alt ve üst kısmı kırıktır. Yılanlı Sütuna ait yılan kafalarından ikisi kayıptır; üçüncü kafa İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir.

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Anahtar Kelimeler:
SultanahmetYılanlı Sutun
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