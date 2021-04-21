

23 Nisan'da tam kapanma gelecek mi?



Can kayıpları ve yeni bulaşmaların önüne geçilemiyor. Sağlık Bakanlığı yeni önlemler almak için kolları sıvadı. Bilim kurulu üyeleri önümüzdeki hafta sonu tam kapanma konusunda hükümete tavsiye verdi mi?

Türkiye'de koronavirüs salgınında 60 bin civarında seyreden vakalar, artışı devam eden vefatlar yeni tedbirleri gündeme getiriyor. Resmi tatil olan 23 Nisan'la birlikte 3 günlük bir tam kapanma olup olmayacağı da merak ediliyor. İşte tam kapanmaya ilişkin kulislerde konuşulanlar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi ve resmi tatil olması dolayısıyla, 3 günlük bir tam kapanmanın Türkiye genelinde uygulanabileceği iddiası konuşuluyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, kulislerde henüz böyle bir durumun olmadığı ancak Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın ek bir genelgesiyle bu yönde sürpriz bir kararın da alınabileceği ifade ediliyor.

Haberde, sokağa çıkma yasağı kararı verilmesi durumunda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geçen yıl olduğu gibi evlerden kutlanacağı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilecek Anıtkabir’deki törenlerin de sınırlı kişiyle, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacağı ifade edildi.

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

AVM’LER KAPANACAK MI?

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.

