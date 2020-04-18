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23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Kadıköylü'ler için cadde ve sokak aralarında vatandaşlara moral vermek isteyen belediye etkinliklerine, kaymakamlık yasak getirdi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:34
23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu

23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu


Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlıkları haftalardır devam eden 23 Nisan etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilirken, belediye bandosunun cadde ve sokaklarda verdiği konsere kaymakamlık yasak getirdi.


Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Kadıköylü'ler için cadde ve sokak aralarında vatandaşlara moral vermek isteyen belediye etkinliklerine, kaymakamlık yasak getirdi. Konuyla ilgili olarak Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı;

Kadıköy Belediyesi olarak hazırlıklarını tamamladığımız ve 100. yıla yakışır şekilde kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarımızı yaşanan salgın nedeniyle iptal etmiştik.

Ve fakat 23 Nisan’ın 100. yılında, hem Kadıköy halkını hem de Kadıköy sokaklarını bu kutlamalardan mahrum bırakamazdık.

Biz de hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hem de en kıymetlimiz olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış kutlamalarını bugün itibariyle başlattık.

Konuyla ilgili resmi makamlara bilgi vermemize ve görevli personel bilgilerini iletmemize rağmen, kutlamalarımız Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanarak, görevlilerimiz engellenmiş, en önemlisi Kadıköy halkı, kutlamalardan mahrum bırakılmıştır.

Mülki idarenin, bu kararı hangi refleksle aldığı bizce malum. Ama, bu zor günlerde, birazcık da olsa yüzlerini güldürmeyi başardığımız çocuklara ve Kadıköy halkına nasıl bir gerekçe sunacaklarını merak etmekteyiz.

Kadıköy Kaymakamlığı’nın almış olduğu bu kararla, bugün başlattığımız bütün etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldığımızı duyuruyor, bu anlayışı ve kararı kamuoyunun takdirine bıraktığımızı, ilan ediyoruz.

Ulusal egemenliğimizi kutlamamıza kimse engel olamayacak.

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