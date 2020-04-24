24 Nisan Koronavirüs raporu | Umut veren rakamlar | İyileşenlerin sayısı artıyor



Koronavirüse karşı alınan yoğun önlemler meyvesini veriyor. Vatandaşların önlemlere desteği arttıkca koronavirüsten ölümler azalıyor. 24 Nisan 2020 Koronavirüs verilerinde ilk kez, günlük iyileşenlerin sayısı, hastalığa yakalananlardan fazla oldu. Bu arada dünya genelinde ölüm sayısı 193 bini geçti. Tüm dünyada iyileşenlerin sayısı ise 753 bin olarak duyuruldu. En fazla can kaybı 50 bin 369 kişi ile ABD oldu. İtalya'da 25 bin 500 ve İspanya'da 22 bin 523 kişi olarak açıklandı.

COVİD-19 TÜRKİYE RAPORU

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 101 bin 790'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 2.491 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 24 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 830.257, toplam vaka sayısı 104.912, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.790, toplam entübe hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı 21.737 oldu.

Bugün 109 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 3.246 vatandaşımız ise coroanvirüsü yendi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 122 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 109 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 104 bin 912, can kaybının 2 bin 600'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 112 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 109 hasta vefat etti, 3 bin 246 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 830 bin 257, toplam vaka sayısı 104 bin 912, toplam vefat sayısı 2 bin 600, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790, toplam entübe hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.