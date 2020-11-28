28 Kasım koronavirüs 182 can aldı

Koronavirüsten can kayıplarımız artıyor. Bugün tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 30 bini geçerken 182 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

28 KASIM 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre;

Cumartesi saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günü ise saat 20.00'den Pazartesi günü saat sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.