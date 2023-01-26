28 Şubat davasında 2 komutan tahliye edildi



28 Şubat davasında, Adli Tıp’ın “kocama hali” raporu sonrası bugün Resmi Gazete’de “cezalarının kaldırılması” kararı açıklanan eski Orgeneral İlhan Kılıç(87) ile eski Tümgeneral Kenan Deniz (75) tahliye edildi.

“BURUK BIR SEVİNÇ”

Cezaevinden çağrılmaları sonucu Marmara yerleşkesine giden komutan yakınlarının yaklaşık yarım saatlik bekleyişi saat 12.25 gibi son buldu. Tahliye edilen Kılıç ve Deniz’i, tutuklu bulundukları Silivri Marmara Cezaevi otoparkında aileleri karşıladı. İlk açıklamasını Cumhuriyet Gazetesi’ne yapan Kılıç ve Deniz, “Silah arkadaşlarımızı arkada bırakmanın burukluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sürecin işlemeye başladığını görmek mutluluk verici diyen, İlhan Kılıç’ın oğlu Güvenç Kılıç, “Buruk bir sevinç yaşıyoruz çünkü diğer komutanlar halen sağlık sorunu ve suçsuzlukları ortada olduğu halde içeride” ifadelerini kullandı. Başlayan sürecin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Kılıç, “Dileriz diğer komutanlarımız da bir an önce sevdiklerine ve sağlıklarına kavuşurlar” dedi.

