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3 bin 500 yıllık kaya mezarı EYP ile parçaladılar

Define uğruna tarihi eserleri parçalayan gözü dönmüş magandaların uyguladığı sıradışı yöntemlere terör örgütlerinin tercih ettiği EYP'ler kullanılmaya başladı..

3 bin 500 yıllık kaya mezarı EYP ile parçaladılar

Define uğruna tarihi eserleri parçalayan gözü dönmüş magandaların uyguladığı sıradışı yöntemlere terör örgütlerinin tercih ettiği EYP'ler kullanılmaya başladı..

03 Eylül 2019 Salı 09:24
3 bin 500 yıllık kaya mezarı EYP ile parçaladılar

3 bin 500 yıllık kaya mezarı EYP ile parçaladılar



Millattan önce 2.000 ila 1.500 yılına tarihlendirilen Likya uygarlığına ait Finike'deki kaya mezarlar definecilerin son hedefi oldu. El yapımı patlayıcı ile parçalanan kaya mezarları ağır hasar alırken, jandarma EYP kullanarak define arayan magandaların peşine düştü.

Irak, Suriye ve Afganistan'da tarihe eserler böyle tahrip edilmişti

Terör örgütü DEAŞ ve El Kaide üyelerinin Irak, Suriye ve Afganistan'da tarihi eserlere yönelik saldırısını hatırlatan bombalı definecilerin yöntemi, yetkilileri hayrete düşürdü. İnsanlık mirasının en önemli kayıtları olarak bilinen Likya mezarlarının korunması için bakanlık bir süredir çalışma yapıyordu.

Antalya'nın Finike ilçesinde, Likya dönemine ait kaya mezarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) düzenek konularak, patlatıldı. kaya mezarını ziyarete gidenler, tarihi eserin tahrip edildiğini gördü. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşanlar, duruma tepki gösterdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde, Likya dönemine ait kaya mezarının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) düzenek konularak, patlatıldığı tespit edildi.

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi Delicedere mevkiinde, Likya dönemine ait kaya mezarını ziyarete gidenler, tarihi eserin tahrip edildiğini gördü. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşanlar, duruma tepki gösterdi. Olayın yaklaşık 6 ay önce meydana geldiği belirlenirken, detayları da ortaya çıktı.

Jandarmayı 21 Aralık 2018'de arayan kişi, kaya mezarında kaçak kazı yapıldığı ihbarında bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri, mezarın altındaki kayalıkta delici aletle açılan 12 delik fark etti. Deliklerin patlayıcıyla doldurulduğunu, üzerinin çimentoyla kapatıldığını ve dışarı doğru kabloların çıktığını gören ekipler, kayadaki çatlağın içinde de açıkta duran patlayıcı buldu.

JANDARMA, AÇIKTA PATLAYICI BULDU

Jandarma ekipleri, açıktaki patlayıcıyı bulunduğu yerden çıkardı. El koyulan patlayıcı, incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu patlayıcının sodyum klorat ve şeker karıştırılarak, oluşturulduğu tespit edildi. Rapor ise Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Olay yerinin birinci derece doğal arkeolojik sit alanı olması dolayısıyla durum, Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

KAYA MEZARINI PATLATMIŞLAR

Jandarma ekipleri, üzeri çimentoyla kapatılan patlayıcıların çıkarılması için inceleme yaparken, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bu yılın Şubat ayında toplantı düzenledi. Toplantıda, kaya mezarına yerleştirilen patlayıcıların patlatılmadan çıkarılmasına ilişkin alternatif çözüm yöntemiyle müdahale edilmesine karar verildi. Karar üzerine ekipler, 21 Şubat'ta olay yerine gittiğinde kaya mezarının alt kısmına yerleştirilen 12 patlayıcının patlatıldığını ve kaya blokunun farklı boyutlarda parçalara ayrıldığını tespit etti. Bu parçalanmanın patlatılma dışında meydana gelmesinin mümkün olmadığı da belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

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Son Güncelleme: 03.09.2019 10:38
Anahtar Kelimeler:
EYPFenikeFinikeKaya MezarLikya Mezarı
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