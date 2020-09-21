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3 Bin Fotokapan Av Peşinde | Ormanı talan edenler yakalandı

Ellerinde testereler, baltalarla ormanları talan eden yüzlerce haydut kurulan fotokapanlarla yakalandı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 11:40
3 Bin Fotokapan Av Peşinde | Ormanı talan edenler yakalandı

3 Bin Fotokapan Av Peşinde | Ormanı talan edenler yakalandı

Dünya genelinde çoğunlukla ulaşılması zor doğa şartlarında yaban hayatını gözlemlemek için kullanılan fotokapanlar, Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman suçlarının tespitinde de etkin bir şekilde kullanılıyor. Yerli ve milli yapay zeka ile çalışan 2 bin 669 fotokapan, ülke genelinde ağaç kesme, nakil, açma, taşıma, otlatma ve kaçak avlanma gibi suçların yoğun olarak yaşandığı stratejik bölgelerde 7 gün 24 saat gözcülük yapıyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşın ormancılık faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması için çalışmalarına 7 gün 24 saat durmaksızın devam ediyor. Yangın gözetleme kuleleri, dronlar ve bu yıl ilk kez kullanılan İnsansız Hava Araçlarına (İHA) artı olarak 28 orman bölge müdürlüğünde yer alan toplam 2 bin 669 adet fotokapan ile özellikle orman suçlarına karşı gözcülük yapılıyor.

Kesme, nakil, açma, otlatma, taşıma, kaçak avlanma gibi orman suçlarının engellenmesi için büyük katkı sunan fotokapanlarla aynı zamanda insan, kaynak ve zaman tasarrufu da sağlanıyor. Hareket ve ısıya duyarlı sensörlerden sağlanan görüntü ve videolar anlık olarak OGM’deki Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale (ORİKEM) merkezine aktarılıyor ve buradaki yazılımla analiz edilerek, söz konusu bölgeye en yakın orman koruma faaliyetindeki yetkiliye iletiliyor. Yetkililer daha sonra fotoğrafı çeken fotokapana intikal ederek gerekli işlemleri yapıyor.

Plaka tanıyıp, kara listeye alacak

Orman suçu işlenme olasılığı yüksek olan noktalarda yer alan fotokapanlar için OGM, Emniyet ve Jandarma kolluk kuvvetleriyle de ortak çalışmalar yapıyor. Bu sayede orman suçlarında gözle görülür azalma tespit edildi. Yerli ve milli yapay zeka destekli fotokapanlarda insan, hayvan ve araç türüne göre alarm oluşturma özelliği bulunuyor. Aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı-cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak alarm sınıfları oluşturan fotokapanlara, plaka tanımlama ve kara listeye alma özelliğinin eklenmesi için de çalışmalar yürütülüyor.

Caydırıcı etkisi var

Orman suçlarının ve otlatma baskısının yoğun olduğu stratejik alanların 24 saat kesintisiz fotokapanla izlendiğinin bilinmesi suça meyilli kişilerde caydırıcı bir etki de oluşturuyor. Yasadışı orman faaliyetleriyle olay yerinde anında müdahale sağlanıyor. Düzenlenen suç zaptlarında, fotokapanlardan elde edilen görüntüler delil olarak kullanılıyor.

Fotokapan ile tespit edilen usulsüzlüklere son olarak Bursa’ da rastlandı. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman içerisine kurduğu fotokapanlar sayesinde tespit edilen şüpheliler Jandarma’ya bildirildi ve kaçak ağaç kesimi yapan bir erkek bir kadın suçüstü yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
FotokapanOrman
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