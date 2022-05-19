3 dakikalık 19 Mayıs kutlamasına vatandaştan tepki



Atatürk ve bir grup silah arkadaşının işgal altındaki İstanbul'dan Samsun'a çıkmasını bir türlü hazmedemeyen bazı resmi devlet yetkilileri, bırakın törenlere katılmayı, halkın Atatürk'ün anılmasına bile yıllarca kısıtlama koydu. Marmaris'te kaymakamın katılmadığı tören 3 dakika sürmesi vatandaşların alkışlı tepkisine neden oldu.



Muğla’nın Marmaris ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 3 dakika sürdü. Çelenk sunma törenini, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kutlamaların son buldu.

Törenin kısa sürmesini yurttaşlar protesto etti. Bayram coşkusunu yaşamak isteyen ancak hayal kırıklığına uğrayan Marmarisli yurttaşlar tepkisini alkışlarla ve ıslıklarla dile getirirken, CHP’den te tepki gecikmedi.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, törenin göstermelik yapıldığını belirterek, “Bu hükümet 20 yıldır Atatürk’ü ve milli bayramlarımızı unutturmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. 3 dakikalık bir anma töreni mi olur? Bu kararı kim aldıysa kınıyorum” dedi.

Yapılan resmi törenlerin göstermelik olduğunu dile getiren ve yaşananlara vatandaşlarla birlikte tepki gösteren CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, “Sabah saatlerinde meydandaki resmi kutlama programına katıldık. Kaymakam katılmamıştı ve sadece Gençlik ve Spor İl Müdürü vardı. Zaten genelgelerle katılımı sınırlandırdılar. İl müdürü bir çelenk koydu ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın ardından toplam 3 dakikada töreni bitirdiler. Bu hükümet 20 yıldır Atatürk’ü ve milli bayramlarımızı unutturmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Halkla bütünleşmeden, halkla birlikte olmadan yapılan programlar hiç bir zaman amacına ulaşmaz. 3 dakikalık bir anma töreni mi olur? Bu kararı kim aldıysa kınıyorum. Marmaris’te o kadar insan toplanmış, o meydanda o coşkuyu yaşamak istiyor. Milli bayramlara getirilen sınırlamalar,

Atatürk’e söylenen sözler, cumhuriyete saldırılar derken zaten halkın sabrı taşmış durumda. Haklı olarak Marmaris halkı bu durumu protesto etti. Ben de tepkimi dile getirdim. Vatandaş alanda o kalabalıkla bayram kutlamak istiyor. Orada yaşanan krizin hemen ardından bir okulun spor salonunda salonunda programa sınırlı katılım ile devam ettiler. Vatandaş da meydanda ortada kaldı. Bir okulda sadece velilerin katılımıyla program düzenlediler. Biz çocukluğumuzdaki gibi halkla iç içe kutlamalar yapmak istiyoruz. Stadyumlarda, meydanlarda, alanlarda kutlama yapmak istiyor. Genelgeler nedeniyle bayramlar eskisi gibi kutlanamıyor. Halka bu imkanı sadece CHP’li belediyeler sağlayabiliyor. Vatandaşlarımız tepki göstermekte sonuna kadar haklıdır” dedi.